Alger (AFP). L'armée algérienne tue le chef du groupe qui a égorgé Hervé Gourdel

L'armée algérienne a tué le chef du groupe jihadiste ayant décapité le touriste français Hervé Gourdel après une traque de trois mois qui a mobilisé des milliers de militaires. Abdelmalek Gouri, 37 ans, a été tué avec deux membres de son groupe à Isser, à 60 km à l'est d'Alger, au cours d'une opération militaire lancée lundi soir. L'armée a diffusé mardi soir deux photos de Gouri. Sur l'une, son cadavre apparait allongé sur le dos, vêtu d'un survêtement et d'un pull en laine, la barbe soigneusement rasée. L'autre est une photo d'identité qui le montre adolescent, cheveux bouclés et visage glabre. Le chef de Jund al-Khilafa ("Les soldats du califat") était très activement recherché depuis la mort d'Hervé Gourdel, ce guide de haute montagne de 55 ans originaire du sud de la France, qui avait été enlevé le 21 septembre au coeur du massif du Djurdjura. Le touriste français a été ensuite décapité en représailles, selon ses ravisseurs, à l'engagement de la France aux côtés des Etats-Unis dans les frappes aériennes contre le groupe Etat islamique (EI) en Irak. Cette exécution, qui a eu une résonance mondiale en pleine assemblée générale de l'ONU, a conduit l'armée algérienne à mobiliser 3.000 soldats pour traquer les auteurs de l'enlèvement. Le ministère de la Défense a précisé que l'opération ayant conduit à l'élimination de Gouri lundi à 22h30 (21h30 GMT) avait été déclenchée "grâce à des renseignements et à une filature d'un dangereux groupe terroriste circulant à bord d'un véhicule". L'opération "a permis la récupération de deux fusils automatiques de type Kalachnikov, une ceinture explosive, une importante quantité de munitions, des téléphones portables et d?autres objets", selon le ministère. Après avoir été abattus, les trois jihadistes ont été transportés à l'hôpital de Bordj-Menaël, à cinq kilomètres du lieu de leur mort, où Abdelmalek Gouri a été identifié par son père mardi matin, a confié une source à l'AFP. Ses deux compagnons, eux, n'ont pas été encore identifiés. - Soupçonné de plusieurs attaques - Le chef jihadiste a été tué tout près du lieu où il est né et a grandi jusqu'à son engagement au milieu des années 1990 dans les rangs des groupes armés en guerre contre le régime algérien. Située au coeur d'une plaine agricole, Isser est une petite ville de Kabylie qui abrite notamment une grande école d'officiers de la gendarmerie, visée en août 2008 par un attentat suicide qui avait fait une quarantaine de morts. Gouri, alias Khaled Abou Souleimane, était un ancien bras droit du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Abdelmalek Droukdel. Il faisait partie d'une phalange de ce groupe à l'origine des attentats suicide contre le palais du gouvernement et un bâtiment de l'ONU en 2007 à Alger. Il serait également derrière l'attaque qui a coûté la vie à 11 soldats en avril à Iboudrarène, dans la même zone où s'est où s'est produit l'enlèvement d'Hervé Gourdel. Après la décapitation du Français, la justice avait lancé des poursuites contre quinze personnes, toutes de nationalité algérienne, soupçonnées d'y avoir participé. Au moins deux d'entre elles ont été tuées le mois dernier, selon le ministre de la Justice, Tayeb Louh. L'enquête est menée par une juridiction algérienne spécialisée dans les affaires de terrorisme et une information judiciaire a été aussi ouverte à Paris. Le corps d'Hervé Gourdel n'a pas été retrouvé, même si l'armée a fouillé les alentours du campement ayant servi d'abri au groupe et repéré le lieu de tournage de la vidéo où Jund al-Khilafa a fait allégeance à l'EI fin août. Outre les trois jihadistes de Jund al-Khilafa, l'armée a annoncé avoir tué mardi deux "dangereux terroristes" à Akerrou, à 120 km au sud-est d'Alger. Samedi, elle avait tué trois autres jihadistes à Sidi Daoud, précisant qu'il y avait parmi eux un "dangereux terroriste" recherché depuis 1995.

