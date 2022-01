Londres (AFP). Ecosse: tragique accident à Glasgow, où un camion fou tue six personnes

Le centre de Glasgow, première ville d'Écosse, a été le théâtre d'un accident tragique lundi à trois jours de Noël, un camion poubelle hors de contrôle ayant causé la mort de six personnes. "Malheureusement, six personnes sont mortes dans le grave accident de la circulation sur George Square", a déclaré la police écossaise, sans préciser l'identité de ces victimes. Huit autres personnes ont été blessées, a précisé plus tard la police. La thèse d'un acte criminel ou délibéré a rapidement été écartée par les autorités tandis que les médias évoquaient la probabilité d'une crise cardiaque du conducteur de la benne à ordures qui aurait été vu s'effondrer sur son volant. Dans des rues commerçantes bondées, remplies de promeneurs en quête de leurs derniers cadeaux de Noël ou profitant de l'ambiance des fêtes de fin d'année, le camion poubelle de la municipalité a percuté des piétons sur environ 300 mètres sur Queen Street, entre le Musée d'art moderne (GOMA) et le Millennium Hotel situé sur George Square, et dans lequel il est allé s'encastrer. "Le conducteur de la benne à ordures a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci est monté sur le trottoir, renversant tout le monde comme s'il s'agissait de quilles", a raconté Melanie Greig, témoin de la scène, sur la chaîne de télévision d'informations en continu Sky News. - 'Triste jour' pour l'Ecosse - "Il y avait un bébé dans une poussette et (le camion) a tout simplement continué à renverser les gens jusqu'à ce qu'il percute le bâtiment. Horrible", a-t-elle ajouté, visiblement très choquée. "Le centre-ville a des allures sinistres", a tweeté pour sa part Brett Molloy, un promeneur. L'accident, qualifié de majeur par la police, a eu lieu vers 14H30 GMT et a nécessité l'intervention d'une dizaine d'ambulances. La police a tardé à donner un bilan précis car le camion a percuté plusieurs personnes sur plusieurs centaines de mètres. "Toutes les victimes, dont le conducteur du camion, ont été emmenées au Southern General Hospital, au Glasgow Royal Infirmary et au Western Infirmary", a précisé la police dans un communiqué. Des habitants ont commencé à déposer des fleurs sur les lieux de l'accident. "A tous ceux qui ont perdu la vie et été témoins de cette horrible tragédie", était-il écrit sur un mot attaché à un bouquet de roses. "Mes pensées vont à tous ceux qui sont impliqués dans ce tragique accident, et particulièrement aux familles et aux amis des six personnes qui sont mortes en ce triste jour pour Glasgow et l'Écosse", a assuré Nicola Sturgeon, chef du Parti nationaliste écossais (SNP) et Premier ministre de l'Écosse, dans un communiqué. "Mes pensées vont aux familles de ceux touchés (par l'accident à Glasgow) et aux services d'urgence", a quant à lui réagi le Premier ministre britannique, David Cameron, sur son compte Twitter. Cet accident est survenu alors qu'en deux jours, en France, deux voitures ont fauché délibérément des passants. A Dijon (centre-est), dimanche, un automobiliste a ainsi blessé 13 piétons. A Nantes (ouest), une voiture a foncé lundi dans la foule d'un marché de Noël, faisant 11 blessés. Les autorités évoquent dans les deux

