Washington a estimé lundi que la Corée du Nord devait admettre sa responsabilité dans la plus grave cyber-attaque jamais survenue aux Etats-Unis et dédommager les studios Sony Pictures qui en ont été victimes. "S'ils veulent aider dans cette affaire, ils (les Nord-Coréens, ndlr) devraient admettre leur culpabilité et dédommager Sony", a indiqué à la presse la porte-parole adjointe du département d'Etat, Marie Harf.

