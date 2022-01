Washington (AFP). Cyber-attaque contre Sony: Obama modère le ton mais va répondre

Tout en promettant une réponse "proportionnée", Barack Obama a modéré le ton dans l'affaire du piratage informatique contre Sony Pictures dont est accusée la Corée du Nord, en affirmant que l'attaque était un "acte de vandalisme" mais pas "un acte de guerre". "Non, je ne pense pas que cela ait été un acte de guerre. Je pense que c'était un acte de cyber-vandalisme qui a été très coûteux", a déclaré le président Obama, dans un entretien diffusé dimanche par CNN mais réalisé vendredi avant son départ pour Hawaï en vacances. "Nous le prenons très au sérieux et notre réponse sera proportionnée", a ajouté le président. Sans directement lier ses propos au piratage, Barack Obama a néanmoins indiqué que les Etats-Unis allaient étudier la possibilité de remettre la Corée du Nord sur leur liste des Etats soutenant le terrorisme, dont elle a été retirée en 2008. "Nous allons procéder à un examen par le biais d'un processus déjà en place", a indiqué le président. "Nos critères pour dire qu'un Etat soutient le terrorisme sont très clairs. Nous n'émettons pas ces jugements uniquement sur la base des événements du jour. Nous passons en revue tous les éléments et, selon ces faits, nous nous prononçons", a-t-il ajouté. Washington accuse la Corée du Nord d'être responsable de l'attaque contre Sony Pictures, qui a conduit la société à annuler la sortie prévue pour Noël de "L'interview qui tue!", une comédie parodique sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-Un. -Une "nouvelle façon de faire la guerre"- M. Obama a d'ailleurs répété que Sony n'aurait pas dû annuler la sortie du film. "Si nous établissons un précédent où un dictateur peut perturber en la piratant la chaîne de distribution d'une compagnie et ses produits, nous commençons à nous censurer nous-mêmes et c'est un problème", a indiqué le président. Le sénateur républicain John McCain a au contraire estimé sur CNN que l'attaque était une "nouvelle façon de faire la guerre". "Quand vous détruisez des économies, que vous êtes capables d'imposer une censure sur le monde et spécialement sur les Etats-Unis, c'est plus que du vandalisme, c'est une nouvelle façon de faire la guerre", a ajouté le sénateur en appelant à "réimposer des sanctions" levées sous l'administration Bush. De son côté, la Corée du Nord a menacé dimanche de représailles la Maison Blanche et d'autres cibles américaines, en cas de sanctions. La Commission nationale de défense nord-coréenne (NDC), citée par l'agence de presse officielle nord-coréenne, a déclaré que l'armée et le peuple de Corée du Nord étaient "tout à fait prêts à une confrontation avec les Etats-Unis, dans tous les espaces de conflit, y compris dans les espaces de cyber-guerre afin de faire exploser ces citadelles". La Corée du Nord n'a pourtant eu de cesse de démentir avoir quoi que ce soit à voir avec le piratage, l'un des plus importants jamais subi par une entreprise aux Etats-Unis, et a proposé une "enquête conjointe", refusée par Washington. - Aide de la Chine? - L'attaque a paralysé le système informatique de la compagnie et s'est accompagnée de la diffusion en ligne de cinq films du studio dont certains pas encore sortis, des données personnelles de 47.000 employés, de documents confidentiels comme le script du prochain James Bond, et une série d'emails très embarrassants pour les dirigeants de Sony.

