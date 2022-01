Salon nautique : une belle vitrine pour le port Chanteryne de Cherbourg

Le salon nautique a battu son plein tout le week-end à Paris. Comme chaque année, le public est venu très nombreux pour découvrir les 850 bateaux présentés mais aussi les ports de plaisance, notamment de la Manche. Le port Chantereyne de Cherbourg était d'ailleurs représenté sur place.

Une démarche nécessaire pour séduire de nouveaux plaisanciers. Et à ce jeu-là, Cherbourg tente de changer d'image pour s'imposer non plus comme une simple escale mais comme une véritable destination.

Bonus AUDIO 1 / Cherbourg est une destination à part entière. C'est le credo que défend Michel Louiset, maire adjoint à Cherbourg.

Bonus AUDIO 2 / Cherbourg dispose de nombreux atouts. C'est ce que met en avant Michel Louiset, maire adjoint à Cherbourg.