Lille (AFP). La prison de Maubeuge évacuée après un incendie et une coupure de courant

Les 400 détenus de la prison de Maubeuge (Nord) ont commencé à être évacués, dans la nuit de jeudi à vendredi, une opération extrêmement rare, après une coupure de courant causée par un incendie maîtrisé en début de soirée. "Une partie de l'évacuation a débuté", a déclaré une source proche du dossier, selon laquelle environ 200 détenus devaient être évacués dans la nuit dans différents établissements pénitentiaires de la région, avant que le reste des prisonniers ne soient évacués à leur tour dans la journée de vendredi. L'incendie, qui n'a pas fait de blessés, "s'est produit à 15H30, il y a eu un feu électrique au niveau de la maintenance, qui a endommagé un câble à haut voltage de 20.000 volts", a déclaré à l'AFP le secrétaire régional de l'Ufap-Unsa justice, Laurent Scassellati. Ses collègues se trouvaient "dans un black-out total" et devaient "procéder à l'évacuation totale de la population pénale, vers les autres établissements de l'interrégion". La situation était qualifiée de "totalement calme", selon la source proche du dossier, qui a indiqué que l'opération s'effectuait sereinement, le site ayant été sécurisé, avec des renforts mobiles à l'extérieur. Selon Christophe Loyer, syndicaliste Ufap-Unsa Justice qui se trouvait sur place, la décision "extrêmement rare" d'évacuer la prison a été prise par le préfet aux alentours de 20 heures. "Du personnel d'Eiffage est venu sur place pour voir s'il était possible de réparer mais vu l'ampleur des dégâts, ils ont estimé que c'était impossible", a dit Christophe Loyer à l'AFP. Les détenus sont transférés dans trois prisons situés à proximité de celle de Maubeuge, a-t-on appris de sources concordantes. -'Population carcérale calme'- La première phase d'évacuation a débuté vers 23 heures et devait se prolonger toute la nuit, a-t-on indiqué de source syndicale. Christophe Loyer a constaté que "la population carcérale était calme" et que l'incendie avait causé de nombreux dommages. "La direction du centre pénitentiaire a indiqué que l'établissement pourrait rouvrir dans deux semaines, mais à mon sens il va bien falloir plutôt attendre trois semaines, voire un mois", a-t-il dit. Le centre pénitentiaire de Maubeuge, ouvert en 1990 et situé à 80 km de Lille, est un centre pénitentiaire, qui comporte une maison d'arrêt avec des prévenus en attente de jugement et un centre de détention avec des prisonniers en fin de peine. Il ne comporte pas de quartier de haute sécurité. Les détenus considérés comme les plus dangereux ont été évacués par fourgon cellulaire, tandis que les autres l'ont été en bus, selon M. Loyer. "Il y a toujours un risque mais ce n'est pas une première", a déclaré M. Scassellati, qui a rappelé l'incident d'une "chaudière claquée à la prison de Béthune il y a 3 ans" et selon qui l'évacuation s'était "bien passée". En juin 2010, la prison de Draguignan (Var), qui possédait un nombre similaire de détenus (436) à celle de Maubeuge, avait elle aussi été évacuée, cette fois-ci en raison d'inondations. Les personnels de la prison de Maubeuge sont selon M. Scassellati encadrés par les forces de l'ordre et les équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire