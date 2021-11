Six détenus américains s'évadent par le conduit des toilettes

Leur prison est un ancien hôpital reconverti. La structure du bâtiment n'est donc pas des plus sécurisées à la base et en plus la vétusté de cette cellule en particulier était conséquente. Plusieurs remontées d'égout et des fuites d'eau se sont succédées, ce qui a fragilisé les boulons qui fixaient les toilettes au mur, et permis aux prisonniers de les arracher du mur dans la nuit. En remontant le conduit, ils sont arrivés au bord de l'enceinte de la prison, et n'ont plus eu qu'à escalader une clotûre.

La cavale aura été de courte durée pour 5 des 6 prisonniers qui ont été libres seulement quelques heures avant d'être rattrapés par les autorités. Ils seront bien sûr jugés pour cette évasion, ce qui devrait alourdir leurs peines. En revanche le 6ème, annoncé comme le plus dangereux des évadés, court toujours.

