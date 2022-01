Bruxelles (AFP). Tusk: l'UE doit être ferme mais responsable face à la Russie

Le nouveau président du Conseil européen, Donald Tusk, a plaidé jeudi pour une stratégie "à la fois ferme et responsable" de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie dans le conflit ukrainien. "Nous devrions clairement signaler aujourd'hui que nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine, y compris financièrement", a déclaré l'ancien Premier ministre polonais, qui préside son premier sommet à Bruxelles. "Nous l'avons fait aussi politiquement aujourd'hui, en rendant plus efficaces des sanctions déjà existantes sur la Crimée et Sébastopol", a-t-il ajouté, alors que les 28 ont donné leur accord à de nouvelles mesures décidées il y a un mois et qui proscrivent notamment tout investissement dans cette péninsule ukrainienne annexée en mars par la Russie. "La situation demande des réactions immédiates, mais nous ne trouverons pas de solution à long terme pour l'Ukraine sans une stratégie adéquate et solide, à la fois ferme et responsable, vis-à-vis de la Russie", a estimé M. Tusk, alors que les dirigeants européens doivent discuter de ce sujet dans la soirée. "Une Ukraine moderne, stable et indépendante sera et doit être au fondement de cette nouvelle stratégie. C'est la raison pour laquelle cette discussion sera si importante, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe toute entière", a-t-il dit. Aucune nouvelle sanction contre Moscou ne doit être décidée lors du sommet, alors que la Russie connaît une crise financière sans précédent. M. Tusk, qui a pris ses fonctions le 1er décembre, a souligné qu'il participait à son 48e sommet européen. "Je suis peut-être l'un des plus expérimentés autour de la table, mais je me sens un peu comme un débutant qui a le trac", a-t-il plaisanté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire