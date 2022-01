Moscou (AFP). Poutine accuse l'Occident de créer un nouveau Mur en Europe

Vladimir Poutine a accusé jeudi les Occidentaux de créer un nouveau "Mur" en Europe et de se comporter comme un "empire" qui veut "faire marcher au pas ses vassaux", lors de sa conférence de presse annuelle. "Il s'agit d'un mur virtuel, mais il commence déjà à être construit", a déclaré le chef de l'Etat russe interrogé sur le climat de confrontation entre Russes et Occidentaux. "Le bouclier antimissile près de nos frontières, ce n'est pas un mur ? Nos partenaires ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils étaient désormais un empire et que les autres étaient des vassaux qu'il faut faire marcher au pas", a-t-il martelé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire