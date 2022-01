Saint-Denis de la Réunion (AFP). La Réunion: la pharmacienne de retour de Guinée ne souffre pas d'Ebola

La pharmacienne de retour de Guinée, hospitalisée vendredi à Saint-Denis de la Réunion, n'a pas été contaminée par le virus Ebola, a annoncé la préfecture de La Réunion. "L?ensemble des investigations, cliniques et biologiques, réalisées à La Réunion et en Métropole, sont terminées. Elles concluent à l?absence d?infection à virus", indique la préfecture dans un communiqué. La pharmacienne qui réside au Tampon (sud de La Réunion) avait subi une série d'examens dès son hospitalisation vendredi au CHU de Bellepierre, le seul hôpital de l'île habilité à recevoir ce genre de cas. Des prélèvements ont été envoyés à un laboratoire de Lyon, seul habilité de France pour ce type d'analyses. Les mesures d?isolement ont été levées et la personne, qui se porte bien, a quitté le CHU, selon la préfecture. La pharmacienne avait participé fin novembre-début décembre à une mission humanitaire en Guinée, foyer originel de cette épidémie du virus Ebola. Elle avait séjourné à Paris huit jours avant de voyager vers La Réunion dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la journée de vendredi, elle a ressenti "une fièvre modérée allant de 37,5 à 38,5", avait précisé samedi le docteur François Chieze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires à l'Agence régionale de Santé océan Indien, lors d'une conférence de presse au côté du préfet. La patiente, qui "connaît bien le processus mis en place pour Ebola" avait noté le Dr Chieze, a elle-même prévenu les autorités sanitaires Elle avait été prise en charge par le Smur. Revêtus d'une tenue étanche, les urgentistes étaient venus la chercher à son domicile avant de l'hospitaliser au CHU de Bellepierre, où elle avait été confinée dans un espace réservé. C'est la première fois qu'une suspicion de fièvre Ebola est relevée à La Réunion. Un cas suspect avait été enregistré à Maurice, l'île voisine, en septembre, mais le patient de retour d'un voyage en de trois mois en Guinée souffrait en fait du paludisme. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest a fait 6.841 morts sur 18.464 personnes contaminées dans les trois pays les plus touchés (Liberia, Guinée et Sierra Leone), selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, daté du 15 décembre. Quinze autres morts ont été enregistrés dans trois pays (six au Mali, un aux Etats-Unis, huit au Nigeria).

