Paris (AFP). La réforme de l'asile votée en première lecture à l'Assemblée

Les députés ont approuvé mardi en première lecture le projet de réforme du droit d'asile, qui vise à raccourcir les délais d'examen des demandes dans un système aujourd'hui saturé. Le texte défendu par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a été voté par 324 voix, contre 188 et 29 abstentions. Les socialistes, radicaux de gauche et UDI ont voté pour, le Front de gauche et les écologistes se sont abstenus, alors que l'UMP a voté contre.

