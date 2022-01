Paris (AFP). Regain de popularité pour Hollande et Valls

La cote de popularité de François Hollande progresse de cinq points en décembre, repassant au-dessus des 20%, et celle de Manuel Valls fait un bond de huit points, à 45%, selon le baromètre Odoxa-Orange/Presse régionale/France inter/L'Express publié mardi. Avec 21% des personnes interrogées jugeant qu'il est "un bon président", François Hollande "retrouve en décembre tous les points qu'il avait perdus en novembre", selon Gaël Sliman, président d'Odoxa. Mais 78% sont d'un avis contraire. 1% ne se prononce pas. Les jugements sont plus équilibrés concernant le Premier ministre, 45% trouvant qu'il est un bon Premier ministre, pour 54% d'avis opposés (-7). 1% n'a pas d'avis. Au palmarès des personnalités, Alain Juppé (UMP) est en tête (+1) avec 47% (14% le soutiennent, 33% ont de la sympathie pour lui), devant François Bayrou (34%, -1) et Nicolas Sarkozy (33%, stable). Le président de l'UMP est à égalité avec Emmanuel Macron, qui gagne neuf points en un mois. Poussée également de Bruno Le Maire (30%, +5) et Martine Aubry (29%, +5 aussi), ainsi que de Ségolène Royal (32%, +4) et François Baroin (26%, +6). Toutefois, souligne Odoxa, Nicolas Sarkozy "est de nouveau la personnalité politique qui dispose du plus fort taux de partisans résolus et domine largement la cote d'amour des sympathisants de l'UMP avec 62% d'adhésion contre +seulement+ 49% à Alain Juppé". Enquête réalisée par internet les 11 et 12 décembre auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire