Lubumbashi (RD Congo) (AFP). Naufrage sur le lac Tanganyika en RDC : 129 morts

Cent vingt-neuf personnes au moins ont péri dans le naufrage d'un bateau surchargé jeudi sur le lac Tanganyika, dans le Sud-Est de la République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan officiel communiqué dimanche. "Les équipes de secours ont repêché au total 129 corps" de noyés, hommes, femmes et enfants, a déclaré à l'AFP Laurent Sumba Kahozi, ministre des Transports de la province du Katanga. Le ministre avait indiqué samedi que le drame avait fait au moins 26 morts. Pour l'heure, on compte "232 rescapés", essentiellement des hommes, soit neuf de plus que la veille, a ajouté le ministre. Il a ajouté que les secours avaient récupéré encore dans les dernières heures des gens très faibles, qui avaient réussi à s'accrocher à des bidons ou à d'autres objets flottants. Le drame s'est produit jeudi soir dans le Nord de la province du Katanga au large de Tembwe, entre les villes de Moba et Kalemie, que ralliait le bateau avant de rejoindre Uvira, plus au nord, dans la province du Sud-Kivu. Le "M/V Mutamabala", qui transportait des passagers et des marchandises, a chaviré parce qu'il était surchargé et à cause de vents violents, a indiqué M. Sumba Kahozi.

