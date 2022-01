Lubumbashi (RD Congo) (AFP). RDC : 129 morts dans un naufrage sur le lac Tanganyika

Cent vingt-neuf personnes au moins ont péri dans le naufrage d'un bateau surchargé sur le lac Tanganyika, dans le Sud-Est de la République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan officiel communiqué dimanche. "Les équipes de secours ont repêché au total 129 corps" de noyés, hommes, femmes et enfants, a déclaré à l'AFP Laurent Sumba Kahozi, ministre des Transports de la province du Katanga. Le ministre avait indiqué samedi que le drame avait fait, jeudi, au moins 26 morts. Pour l'heure, on compte "232 rescapés", essentiellement des hommes, a ajouté le ministre, indiquant que les secours avaient récupéré encore dans les dernières heures des gens très faibles, qui avaient réussi à s'accrocher à des bidons ou à d'autres objets flottants. "Les recherches pour secourir des personnes vivantes ou repêcher d'autres morts continuent", a précisé M. Sumba Kahozi. Le drame s'est produit jeudi soir dans le nord de la province du Katanga au large de Tembwe, entre les villes de Moba et Kalemie, que ralliait le bateau avant de rejoindre Uvira, plus au nord, dans la province du Sud-Kivu. Le "M/V Mutambala", qui transportait des passagers et des marchandises, a chaviré parce qu'il était surchargé et à cause de vents violents, a indiqué M. Sumba Kahozi. La navigation sur les grands lacs d'Afrique centrale peut s'avérer aussi périlleuse qu'en haute mer lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Les naufrages sont fréquents et meurtriers en RDC, tant sur les lacs que sur les fleuves ou rivières, et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds, en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord, et du fait qu'une grande proportion de la population ne sait pas nager. Fin mars, le naufrage d'un bateau sur le lac Albert, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, avait fait 210 morts ou disparus. Le navire ramenait des Congolais réfugiés en Ouganda, qui avaient décidé de rentrer d'eux-mêmes et par leurs propres moyens dans l'Est du Congo.

