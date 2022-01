Le Calvados se prépare pour faire face à l’hiver

Tous les services de l’État impliqués dans les gestions de crise se sont réunis autour de Jean Charbonniaud, préfet du Calvados, ce vendredi 12 décembre.

Policiers, gendarmes, pompiers, militaires et autres services techniques se sont remémorés les différentes procédures à suivre en cas de déclanchement de crise par le préfet.

“Cette réunion permet de rappeler les rôles de chacun, la dernière fois qu’une situation de crise a été déclenchée par le préfet pour des évènements climatiques, c’était lors des orages des 22 et 27 juillet 2013“ explique Sandy Voyen, chef du service interministériel de défense et protection civile.

En cas de crise, c’est depuis le COD, Centre opérationnel départemental, que sont prises toutes les décisions. Réunissant autour du préfet tous les services concernés, il permet un échange plus rapide et plus facile des informations. Des informations partagées avec le reste du pays grâce au portail Orsec, un service de main-courante informatique.

Le service des routes prêt à intervenir

La DIRNO, Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, est un acteur fondamental durant cette période hivernale. Grâce à son Centre d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT), les agents ont un accès en temps réel à l’état du trafic et aux conditions météo sur tout le périphérique caennais, ainsi que les routes principales du département (A84, RN13, etc.). Grâce à différents capteurs, ils peuvent connaître la vitesse du trafic, la température de l’asphalte ou être alerté en cas d’immobilisation d’un véhicule. C’est depuis ce centre que sont gérés les 12 panneaux à message variable et envoyés les 135 agents sur le bord des routes. C’est aussi ici que sont stockés les 12 000 tonnes de sel qui seront déversées sur les routes gelées. Tous ces moyens permettent de sécuriser les zones à risque : “nous n’avons pas une mission de sauvetage, mais de protection. Nous permettons aux secouristes de travailler en toute sécurité“ affirme Sébastien Colombo, adjoint au chef du district Manche-Calvados, en charge du CIGT.

Tout le département est désormais prêt à réagir en cas d’évènement climatique majeur, il ne leur reste plus qu’à intervenir.