Paris (AFP). Lazarevic pense avoir été capturé pour une rançon et nie être un mercenaire

L'ex-otage français Serge Lazarevic, libéré mardi après plus de trois ans de captivité au Sahel, a estimé dimanche que ses ravisseurs l'avaient capturé pour obtenir une rançon et a réfuté être un mercenaire, dans le journal de 20 heures de France 2. Interrogé sur les motivations de ses ravisseurs, il a répondu : "je pense que c?étaient des hommes qui attendaient une rançon ? ça, la religion, je ne sais pas?". M. Lazarevic témoignait pour la première fois sur ses conditions de captivité, après son retour en France mercredi. A la question de savoir ce qui avait déclenché sa libération, il a répondu : "oui je crois que c?est de l?argent, les gens qui prennent des gens en otages c?est pour de l?argent, c?est financier". Alors que le ministre malien de la Justice Mohamed Ali Bathily a reconnu vendredi que quatre prisonniers avaient été libérés en échange de M. Lazarevic, l'ex-otage a indiqué : "je n?y ai même pas réfléchi, j?essaie de ne plus penser à ça parce que ça me tire vers le bas". Il a par ailleurs réfuté être un "barbouze" ou un "mercenaire": "je suis ouvrier du bâtiment, j?ai travaillé aussi dans la sécurité et comme maître d??uvre () Ce sont mes seules fonctions () J?étais là-bas pour une cimenterie qui devait être mise en place", a-t-il dit.

