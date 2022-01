Tour de Normandie cycliste 2015 : Le parcours dévoilé !

A un peu plus de trois mois du grand départ du 35ème Tour de Normandie cycliste, les organisateurs dévoilent le parcours. Un tracé pour que le côté offensif des coureurs soit sur le devant de la scène du 23 au 29 mars 2015.

Lundi 23 mars, c’est donc à Saint-Lô que les coureurs se retrouveront pour un prologue. Le parcours identique à celui de l’édition 2014 lancera la semaine de course avant l’épreuve fleuve Colombelles-Forges-les-Eaux le mardi.

« Le final a changé autour de Forges-les-Eaux, les coureurs et suiveurs ne pourront pas se baser sur le scénario de cette année » détaille Jean-Noël Colin, secrétaire de l’épreuve qui déroulera environ 1030 km.

Le tout dernier vainqueur, Stéphane Küng (BMC DevelopmentTeam), passé dans les rangs professionnels ne pourra pas prétendre à un doublé au classement général et certainement voir le sprint massif qui conclura l’étape inédite entre Duclair et Elbeuf-sur-Seine. « Duclair est une petite ville située en bord de Seine. Les premiers kilomètres autour de la ville dans les méandres du fleuve vont offrir de superbes images » annonce Jean-Noël Colin qui verra ensuite le peloton filer sur le plateau de l’Eure où le vent pourrait peser sur la course.

Le jeudi, pour la troisième année consécutive, les coureurs vont rejoindre Argentan au départ d’Elbeuf-sur-Seine avec une étape à chaque fois usante.

Le vendredi, le Tour de Normandie revient à Bagnoles-de-l’Orne (61) après avoir délaissée la ville en 2014. C’est cette fois au départ de la ville ornaise de L’Aigle (61) que le peloton international va s’élancer pour cette étape 100% dans le département de l’Orne. Cette étape tracée au cœur de la forêt d’Ecouves et du Pays d’Andaine promet de belles batailles et devrait très largement peser sur le classement général tant cette partie de Normandie réserve des surprises sur son profil.

Enfin, le week-end sera tourné vers la Manche avec le samedi une étape entre Carentan et Martinvast dans le Nord Cotentin. Cette étape tracée en boucle sur sa première partie, suivie par une seconde en ligne longera la mer et empruntera une partie des routes qui servira de final au Tour de France 2016 dont le grand départ aura lieu dans le département de la Manche.

L’ultime étape, qui avait été décisive en 2014 entre Torigni-sur-Vire (50) et Caen (14), sera identique avec encore une fois les belles images le long des plages du Débarquement de 1944 et le final autour de Caen.

Le Tour de Normandie qui avait été menacé face aux frais de sécurité ert d’encadrement de la gendarmerie.

Même si à ce jour, aucun accord n’a été signé entre le gouvernement et la Fédération Française de Cyclisme sur les frais de gendarmerie, les discussions sont très avancées et permettent aux organisateurs de lancer leur épreuve pour 2015.

Le parcours :

Prologue : Saint-Lô (50) – lundi 23 mars

Etape 1 : Colombelles (14) – Forges-les-Eaux (76) – mardi 24 mars

Etape 2 : Duclair (76) – Elbeuf-sur-Seine (76) – mercredi 25 mars

Etape 3 : Elbeuf-sur-Seine (76) – Argentan (61) – jeudi 26 mars

Etape 4 : L’Aigle (61) – Bagnoles-de-l’Orne (61) – vendredi 27 mars

Etape 5 : Carentan (50) – Martinvast (50) – samedi 28 mars

Etape 6 : Torigni-sur-Vire (50) – Caen (14) – dimanche 29 mars