Kerbala (Irak) (AFP). Irak: afflux record pour un pèlerinage chiite malgré la menace jihadiste

Des millions de pèlerins musulmans chiites marquaient samedi à Kerbala l'une des commémorations les plus importantes de leur calendrier religieux, alors qu'un important dispositif de sécurité était en place pour prévenir tout attentat. Défiant la menace d'attaques des jihadistes sunnites, certains ont marché plus de 12 jours, depuis l'extrême sud irakien ou l'Iran voisin. D'autres ont fait le voyage entassés dans des bus ou des camions pour venir commémorer l'Arbaïn, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde qui marque la fin des 40 jours de deuil après l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein. Le ministre irakien de la Défense Khaled al-Obeidi a avancé jeudi le chiffre, record selon lui, de 17,5 millions de personnes à Kerbala (110 km au sud de Bagdad), dont quatre millions d'étrangers venus de 60 pays. Une marée humaine, tout de noir vêtue, a envahi les rues de la ville sainte et se pressait au mausolée de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet. Sa mort en 680 dans la plaine de Kerbala, face aux troupes du calife Yazid, a définitivement établi la rupture entre chiites et sunnites. Les fidèles portaient des drapeaux noirs, rouges ou verts avec des images de l'imam ou des slogans religieux, se frappaient la poitrine, chantaient à l'unisson, pris dans une transe collective. Mais le pèlerinage a pris cette année une dimension plus politique, des pans entiers de territoire irakien étant tombés aux mains des jihadistes sunnites du groupe Etat islamique (EI), qui considèrent les chiites comme des hérétiques. Et une attaque au mortier, qui a fait un mort vendredi près de Kerbala, a rappelé l'énorme défi sécuritaire que représente ce rassemblement. Un important dispositif de sécurité est en place pour éviter que l'EI, avec ses réserves apparemment inépuisables de kamikazes, puisse mener des attentats. - 'Prêts au sacrifice' - Après l'attaque de vendredi, le nombre de forces de sécurité à Kerbala est passé de 15.000 à 40.000 hommes, selon le responsable des opérations de sécurité à Kerbala, le général Qais Khalaf Rahim. Mais les pèlerins ne se laissaient pas impressionner. "Oubliez les mortiers. Même si les jihadistes pleuvaient sur Kerbala, ça ne nous empêcherait pas de nous rendre au mausolée de l'imam Hussein", assure Kadhem Hussein, 25 ans, venu à pied depuis Nasiriyah, à quelque 300 km de là. "Les efforts de ces jihadistes sont vains car nous sommes tous venus à Kerbala prêts au sacrifice, en espérant devenir martyrs", affirme Abdel Hussein Salem, un volontaire distribuant de la nourriture aux pèlerins à une des entrées de la ville. Les leaders du gouvernement irakien, dominé par des chiites, et les autorités religieuses voient en ce pèlerinage un acte de résistance contre l'EI. Et de nombreux Iraniens ont expliqué être venus sur ordre du Guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Tous les responsables semblent considérer que cet Arbaïn est le plus important qu'ils aient jamais vu. De nouvelles routes ont dues être ouvertes pour gérer le flot des pèlerins affluant vers Kerbala et certaines villes du sud de l'Irak, majoritairement chiite, paraissaient vidées de leur population. Des vues aériennes de Kerbala montraient des fleuves de fidèles, à perte de vue. Des hommes étaient perchés sur les murs, les toits et les fenêtres, tentant de canaliser le flot de pèlerins et d'éviter les bousculades.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire