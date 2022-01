Iskandariyah (Irak) (AFP). Irak: un village enterre ses morts après un attentat de l'EI

Le kamikaze, vraisemblablement un adolescent selon une photo diffusée par l'EI, s'est fait exploser dans la foule au moment de la remise des trophées. "Il y a 32 morts et 84 blessés, dont 12 dans un état critique", a indiqué à l'AFP un responsable du département santé de la province de Babylone. "Dix-sept des personnes décédées sont des garçons âgées de 10 à 16 ans", a-t-il ajouté. Al-Asriya se situe près de la localité d'Iskandariyah, à environ 40 km au sud de la capitale irakienne. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un homme s'exprimer devant une table recouverte de trophées et appeler le nom d'un joueur avant une énorme explosion. "Le kamikaze a fendu la foule pour approcher le centre du rassemblement et s'est fait exploser alors que le maire présentait les récompenses aux joueurs", a raconté à l'AFP Ali Nashmi, un témoin âgé de 18 ans. Le maire du village, Ahmed Shaker, a été tuéde même que l'un de ses gardes du corps et au moins cinq membres des forces de sécurité. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent des poteaux de but abîmés et maculés de sang. Le département d'État américain a présenté ses condoléances aux familles des victimes, tout comme le patron de l'ONU lors d'une visite à Bagdad. "Je souhaite saisir cette opportunité pour exprimer mes plus profondes condoléances aux peuple et gouvernement d'Irak, et particulièrement aux familles touchées par les attaques terroristes d'hier", a déclaré Ban Ki-moon devant les journalistes. La Confédération asiatique de football (CAF) a également publié un communiqué condamnant l'attentat. "Le football est une force puissante et notre jeu a toujours rassemblé, même pendant les conflits à travers le monde", a affirmé la CAF. "Utiliser les stades de football et de sport pour des actes haineux de violence est un acte lâche, complètement injuste et aveugle". L'EI avait mené en juin 2014 une offensive fulgurante qui lui avait permis de s'emparer de vastes pans du territoire irakien au nord et à l'ouest de Bagdad, mais il a subi depuis plusieurs revers militaires face aux forces irakiennes, soutenues par les frappes de la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Les forces irakiennes viennent de lancer une offensive pour reprendre la province de Ninive (nord) et sa capitale Mossoul, deuxième ville du pays et principal fief de l'EI en Irak. Selon des experts, les combattants de l'EI vont de plus en plus avoir recours aux attentats suicide tant que leur "califat" autoproclamé à cheval sur la Syrie et l'Irak continuera de perdre du terrain.

