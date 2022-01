Hockey: Le RHE76 s'impose à Lyon

Et pourtant, le match ne commence pas de la meilleure des manières pour les jaunes et noirs qui encaissent deux buts lors du premier tiers temps par deux fois par Dean Ouellet et rentrent au vestiaire sur se score de 2-0.

Au retour du repos, les dragons passent à la vitesse supérieure et prennent la tête du match en inscrivant trois buts par Francis Charland, Jonathan Janil et Marc-André Thinel. Les Lyonnais ne se laissent pas impressionner par l’armada offensive rouennaise et égalisent moins d’une minute plus tard par Martin Millerioux. Les joueurs d’Ari Salo finiront par reprendre l’avantage dans ce match par Loic Lamperier (4-3).

Dans l’ultime tiers, les deux équipes restent proches au score mais ce sont les Normands qui terminent le travail dans le money-time par Daultan Leveille et François-Pierre Guenette.

Une victoire qui permet aux jaunes et noirs de remonter sur le podium de la ligue Magnus avant le reste de la journée disputée ce soir.

Prochain match pour le RHE76, mardi 23 décembre avec la réception de Gap.