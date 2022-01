Les salariés portent des revendications salariales et dénoncent "l'austérité sans précédent pour la deuxième année consécutive". Ils demandent la réouverture des négociations salariales. Si la CGT affirme qu'il "n'y a plus de production d'hydrocarbures et d'huiles synthétiques" sur le site, un porte-parole de la direction a assuré que "le mouvement a un impact limité".

La partie raffinerie du site emploie 980 salariés.

Avec AFP.