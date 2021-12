Hong Kong (AFP). Hong Kong: la police interpelle les manifestants restés sur le campement

La police de Hong Kong a commencé jeudi à interpeller les manifestants prodémocratie restés malgré les sommations sur le principal site de la protestation, au coeur de la ville, où tentes et barricades étaient en cours de démantèlement. Les manifestants assis au milieu du campement d'Admiralty, près du siège du gouvernement, étaient portés un à un par des policiers et conduits à bord de véhicules de police, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les irréductibles n'étaient plus que quelques dizaines.

