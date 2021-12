Washington (AFP). Le plus ancien dinosaure à corne des Etats-Unis avait la taille d'un corbeau

Le dinosaure Aquilops americanus, qui signifie "tête d'aigle américain", est le plus ancien dinosaure à corne découvert en Amérique du Nord à ce jour, selon une recherche publiée mercredi dans la revue scientifique américaine PLOS ONE. Ce dinosaure était de petite taille, comparable à celle d'un corbeau. Son crâne fossilisé de 8,4 centimètres de long, a été mis au jour dans le Montana. Son bec était crochu et ses joues protubérantes. Il est un proche cousin de dinosaures en Asie. Cette créature vivait au début du Crétacé il y a 108 millions d'années, soit 20 millions d'années plus tôt que le plus ancien dinosaure à corne connu jusqu'alors, a précisé Andrew Farke, un paléontologue du Musée Raymond Alf d'Histoire naturelle en Californie, un des auteurs de cette découverte. "Nous avons été surpris de constater que ce dinosaure était plus proche des dinosaures à corne d'Asie que de ceux qui vivaient en Amérique du Nord", a-t-il relevé. Cela suggère qu'une sorte de migration s'est produite à un moment donné mais ces chercheurs continuent de chercher à expliquer cette parenté entre ce dinosaures et ses cousins asiatiques. Ce paléontologue a souligné qu'on savait encore peu de choses sur ce dinosaure à bec puisqu'à ce jour, seuls quelques dents et des os du crâne ont été découverts.

