Barcelone (AFP). Ligue des champions: entre Barcelone et PSG, la 1e place est en jeu, et un peu plus

Le Paris SG est déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et pourtant il jouera gros mercredi soir (20h45) à Barcelone, où un match nul lui offrirait la première place du groupe et encore un peu plus de crédibilité auprès des grands d'Europe. Ce n'est qu'un match de poule, mais c'est beaucoup plus qu'un match de poule. Pour commencer, il y aura trop de talent sur la pelouse du Camp Nou pour que cette "petite finale" du groupe F soit une rencontre comme les autres. Côté Barça, Luis Suarez, absent pour suspension lors du match aller remporté par le PSG 3-2, sera cette fois titulaire. Et Luis Enrique pourra donc aligner en attaque son trio de rêve Suarez-Messi-Neymar, probablement sans équivalent dans le monde, à part peut être chez le grand rival madrilène du Real (Bale-Benzema-Ronaldo). S'il était encore en rodage lors de la défaite du Parc des Princes, le Barça de Luis Enrique tourne cette fois à plein régime et reste sur sept victoires consécutives. Messi a inscrit trois triplés lors des quatre derniers matches, Neymar est désormais pleinement intégré et ne se gênera pas pour tourmenter ses "frères" de la Seleçao Thiago Silva et David Luiz, quant à Suarez, il rêve de son premier but au Camp Nou. Cela pourrait faire peur, mais Paris a des arguments. D'abord, il reste sur trois matches sans défaite face au Barça (deux nuls l'avaient éliminé en quarts de finale en 2012). Et le ballotage est favorable au club parisien, encore invaincu cette saison et qui a une longueur d'avance sur le Barça. Surtout, "Ibra" va mieux. Comme Achille, c'est au talon que le Suédois est vulnérable et sa désormais fameuse talalgie l'a tenu éloigné des terrains pendant près de deux mois. Mais le colosse est de retour et il monte en puissance, comme l'a montré son doublé samedi contre Nantes (2-1). Barcelone est par ailleurs l'un des rares clubs où il n'a pas laissé une empreinte profonde et briller dans ce stade qui a refusé de le faire roi ne lui déplairait sûrement pas. - La cour des grands - Et toutes ces superstars vont donc s'affronter pour une simple première place de poule ? Oui, mais elle vaut cher. Sur les deux dernières saisons, les équipes sorties premières des poules se sont qualifiées pour les quarts de finale 14 fois sur 16. Bien sûr, la Juventus ou Arsenal ne sont pas des cadeaux. Mais en finissant premier de son groupe, le PSG éviterait à coup sûr les injouables Real Madrid et Bayern Munich, ainsi que l'Atletico Madrid ou Chelsea. L'autre enjeu pour Laurent Blanc et les Parisiens est de renforcer encore un peu plus la stature européenne du PSG. Avec un nouveau résultat positif contre le géant catalan, le club parisien ferait un pas supplémentaire vers la reconnaissance de son appartenance à l'élite du football européen. Pour Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, "le PSG est déjà dans le groupe des grands clubs européens. Il est candidat à la victoire en Ligue des champions. Son potentiel en fait un vrai candidat". Laurent Blanc a sans doute apprécié le compliment mais lui a pronostiqué que son équipe allait souffrir et beaucoup défendre. Surtout, il a rappelé ce qui différenciait les deux clubs. "Il suffit de regarder le palmarès pour voir ce que Paris doit encore faire pour entrer dans la cour des grands. Barcelone c'est trois Ligue des champions en 10 ans", a-t-il dit. Le PSG en est très loin, mais contrarier les géants fait partie de l'apprentissage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire