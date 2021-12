Barcelone (AFP). Ligue des Champions: Barcelone renvoie le PSG au deuxième rang

Le Paris SG est tombé pour la première fois de la saison mercredi à Barcelone (3-1), terrassé par la classe des attaquants catalans, et doit se contenter de la deuxième place du groupe F, qui le met en péril dans l'optique des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le seul enjeu sportif du match était connu: la première place de la poule, qui offre un 8e de finale retour à l'extérieur et surtout préserve théoriquement des pires tirages. La rencontre aura donc une prolongation lundi à Nyon au siège de l'UEFA lors du tirage au sort de ces 8e de finale, et elle pourrait être très cruelle pour les Parisiens. Deuxième de poule, cela signifie en effet de possibles duels contre les Everest que sont le Bayern Munich ou le Real Madrid, Chelsea ou l'Atletico Madrid. Souvent moyen cette saison, Paris avait su éviter la chute contre des adversaires moins forts que ce Barça, bien meilleur que lors du match aller remporté par l'équipe de la capitale fin septembre (3-2). Mais cette fois-ci, tout le monde était là côté Barça, et chacune des trois stars de l'attaque blaugrana y a été de son but. Messi, puis Neymar, puis Suarez, comme dans leur ordre d'arrivée en Catalogne. Les trois ensemble, c'était trop pour Paris, auquel un match nul aurait pourtant suffi. - Première pour Ibra - Avec un tel casting, la première période a d'ailleurs été un régal: intense, animée, éclairée par le génie des uns - Messi et Neymar, buteurs -, mais aussi des autres, avec Ibrahimovic lui aussi buteur et Verratti, incroyable d'assurance et d'insolence. Le match a alors aussi valu par son côté "tout pour l'attaque, au diable la défense". Côté barcelonais, c'était assumé, avec une composition étonnante et ultra-offensive à trois défenseurs de métier en tout et pour tout. Mais à Paris, le problème n'a pas été de défendre, c'était prévu, mais de défendre aussi mal. Sur l'égalisation du Barça signée Messi (19), c'est toute l'arrière-garde parisienne qui est ainsi bien trop passive. Et sur le but du 2-1, marqué par Neymar d'une frappe de rêve, Thiago Silva oublie totalement de défendre, recule face à celui qui lui a ravi le brassard en Seleçao et finit par se prendre une "soufflante" de Verratti, 22 ans. Le monde à l'envers Le PSG était pourtant idéalement entré dans cette petite finale, avec un but d'Ibrahimovic dès la 15e minute, son premier au Camp Nou sous un autre maillot que celui blaugrana du Barça. Le but du Suédois est venu du couloir droit, où les Catalans avaient alors à peu près renoncé à toute ambition défensive. Lucas servait Matuidi, qui remisait pour son avant-centre, qui donnait lui espoir aux Parisiens d'une frappe sèche. - Bientôt le bilan - Cet espoir s'est donc peu à peu évanoui, pour disparaître totalement à la 77e minute, quand Suarez a trompé Sirigu pour son premier but au Camp Nou. Le PSG et son 4-4-2 un peu prudent aurait-il pu prendre plus de risques ? Lucas aurait pu surtout marquer sur cette immense occasion de la 28e minute. D'autres, comme Cavani ou Maxwell, ont ensuite manqué de précision et de spontanéité sur les quelques opportunités de la deuxième période. Il faudra bien défendre et être efficace devant, avait prévenu Laurent Blanc mardi. Paris n'a fait ni l'un ni l'autre.

