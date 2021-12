Paris (AFP). Les Pères Noël verts repartent en tournée pour les plus démunis

Le Secours Populaire a lancé lundi soir au siège de l'Unesco à Paris sa campagne annuelle des "Pères Noël verts", destinée à collecter des dons pour permettre aux plus démunis de passer des fêtes de fin d'année "dans la dignité". Le "légendaire Père Noël rouge" ne pouvant gâter tout le monde, ses confrères en tunique verte du Secours Populaire multiplieront en décembre les actions solidaires dans toute la France, comme chaque année depuis 1976. Dans leurs hottes, des cadeaux (jouets, livres), des repas (goûters de Noël, colis alimentaires festifs, restaurants), des sorties (spectacles, cirque, parades) et des places de cinéma pour les familles et personnes âgées ou isolées les plus pauvres. "Dans certaines familles, les frigos son vides. Elles ne peuvent pas se payer de foie gras ou de la truffe, toutes ces choses qui font la grande joie pour Noël", a rappelé Julien Lauprêtre, mémoire vivante du Secours Populaire, qu'il préside depuis 1955. "Nous avons besoin d'argent, de beaucoup d'argent, a-t-il martelé. C'est le nerf de la solidarité", face à des besoins croissants. Après avoir aidé "près de 180.000 familles" en 2013, l'association espère, grâce à ses 80.000 bénévoles, "dépasser les 200.000 familles", a-t-il ajouté. La soirée de lancement a vu défiler plusieurs personnalités dont l'actrice Josiane Balasko, marraine de la campagne, mais aussi l'ex-première dame Valérie Trierweiler, également engagée auprès de l'association, l'humoriste Christophe Alévêque, le chanteur M. Pokora et même la toute récente Miss France, Camille Cerf. "La grande précarité aujourd'hui, c'est un enfant qui n'a pas de quoi s'habiller et qui met le sandwich du Secours Populaire dans son sac à dos pour le partager le soir en famille. Il faut donc imaginer ce qu'est un soir de Noël dans ces familles-là", a souligné M. Trierweiler, qui a confirmé qu'elle continuerait à verser "l'année prochaine" une partie des droits d'auteur de son livre best-seller à l'association. Le Secours Populaire, qui soufflera ses 70 bougies en 2015 sous le patronage de l'Unesco, a prévu cette année une tournée internationale avec des Pères Noël envoyés en Bosnie-Herzégovine, au Chili, en Mauritanie, au Mexique, au Pérou, au Rwanda, au Salvador, en Serbie, etc. En 2013, grâce à ses "Pères Noël verts", le Secours populaire a égayé le Noël de 174 870 familles, 154 280 enfants et 19 940 personnes âgées, assure l'association.

