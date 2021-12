New Delhi (AFP). Inde: la société Uber interdite à New Delhi après le viol présumé d'une passagère

Les autorités de New Delhi ont interdit lundi à la société américaine de voiturage Uber d'opérer dans la capitale indienne après le viol présumé vendredi d'une passagère de 25 ans par un chauffeur. Le département des Transports de la capitale "a interdit toutes les activités de services de transport par Uber.com avec effet immédiat" et la compagnie ne pourra fournir d'offre de transport dans le futur, selon le communiqué des autorités de la capitale. Cette interdiction porte un sévère coup à la réputation déjà d'Uber qui met en contact clients et chauffeurs via une application sur smartphone et a fondé une partie de son marketing sur la sécurité. Ce crime intervient en outre pratiquement deux ans après un viol en réunion d'une étudiante dans un bus à New Delhi, décédée de ses blessures qui avait suscité une vague d'indignation dans tout le pays. Le suspect du viol perpétré vendredi soir a été arrêté dimanche dans une ville de l'Etat de l'Uttar Pradesh, à 150 km au sud de New Delhi, après d'intenses recherches de la police pendant le week-end. Selon les médias indiens, ce chauffeur de 32 ans avait été accusé de viol en 2011 avant d'être acquitté un an plus tard. Dès dimanche, un responsable policier avait critiqué l'attitude d'Uber, indiquant que les premiers éléments de l'enquête montrent qu'aucun GPS n'avait été installé dans la voiture et qu'aucun élément n'avait été demandé sur le passé du chauffeur par la compagnie. "Nos premières vérifications montrent des lacunes de la part de la société privée de voiturage qui n'a pas installé de GPS dans ses taxis et n'a pas contrôlé son personnel", avait dit ce responsable, Deepak Mishra, à l'AFP. Uber a de son côté assuré avoir respecté la réglementation en vigueur à New Dehi, assurant que la vérification du passé du chauffeur "ne figure pas dans les programmes de transport commercial agrémenté", selon un communiqué de son directeur général Travis Kalanick. "Ce qui s'est passé pendant le week-end à New Delhi est horrible. Nos pensées vont à la victime de ce crime affreux", ajoute-t-il. Uber est surtout connu pour son application mobile de location de voiture avec chauffeur, pensée comme une alternative aux taxis traditionnels. Elle se sert de la géolocalisation pour mettre l'utilisateur en contact avec un véhicule se trouvant aux environs, Uber encaissant une commission sur le prix de la course. Fondée en 2009 en Californie, Uber est désormais présente dans plus de 200 villes et 45 pays, contre seulement 60 villes et 21 pays il y a un an.

