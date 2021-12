New York (AFP). Le prince William et son épouse Kate à New York

Une foule d'admirateurs en liesse a accueilli dimanche le prince William et son épouse Kate enceinte du deuxième enfant du couple princier britannique à leur arrivée à New York, où ils entament une visite de trois jours aux Etats-Unis. Le cortège du duc et de la duchesse de Cambridge est arrivé à l'hôtel Carlyle aux environ de 17h45 (22h45 GMT) et le couple a adressé de larges sourires à la foule avant de pénétrer dans le bâtiment. "Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à New York!", a annoncé le consulat de Grande-Bretagne à New York dans un tweet accompagné d'une photo du couple. Kate, qui doit donner naissance à leur deuxième enfant en avril, portait un manteau de maternité violet. Le couple n'est pas accompagné de son premier-né, le prince George, qui est resté à Londres. La visite de William et Kate, tous deux âgés de 32 ans, comportera à la fois des aspects diplomatiques et économiques avec la promotion des intérêts britanniques. Il s'agit de la première visite qu'ils effectuent ensemble aux Etats-Unis depuis un bref déplacement dans la région de Los Angeles en 2011. William, deuxième dans l'ordre de succession au trône derrière son père le prince Charles, doit se rendre lundi à Washington pour rencontrer Barack Obama à la Maison Blanche. Il doit ensuite prononcer un discours à la Banque mondiale sur le commerce illégal d'espèces menacées avant de retourner à New York où l'attendent différents engagements caritatifs et des événements officiels où il représentera le gouvernement britannique. "C'est un voyage important qui a vocation à installer un peu plus William dans son futur rôle d'homme d'Etat", a déclaré à l'AFP Robert Jobson, auteur de "The New Royal Family", un livre sur le couple et leur fils George, troisième dans l'ordre de succession au trône. Cette visite américaine devrait faire revivre le souvenir du voyage du prince Charles et de Diana en 1985. La princesse de Galles avait alors capté toute l'attention médiatique en dansant avec le président américain Ronald Reagan et avec la star hollywoodienne John Travolta. Il s'agira aussi bien pour William que pour Kate de leur première visite à New York et à Washington. Le couple assistera à un match de la NBA lundi, a indiqué la Ligue de basket-ball. William se rendra ensuite en février au Japon et en Chine pour une visite officielle de six jours, où il représentera son père et sa grand-mère la reine Elizabeth II, qui, à 88 ans, délègue de plus en plus ses voyages à l'étranger. Il ne sera pas accompagné de Kate. "S'agissant des voyages à l'étranger, je pense que ce sont (William) et son frère cadet le Prince Harry qui s'en chargeront dans l'avenir, car ils ont beaucoup de succès", a indiqué Penny Junor, biographe royal.

