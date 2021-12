Östersund (Suède) (AFP). Biathlon: le doublé pour Fourcade, Mäkäräinen au top à Östersund

Débutée par un naufrage dans l'épreuve individuelle mercredi, la première étape de la Coupe du monde de biathlon 2014-15 s'est conclue par un joli doublé pour Martin Fourcade, vainqueur dimanche de la poursuite au lendemain de son succès dans le sprint d'Östersund. La Finlandaise Kaisa Mäkäräinen a profité, elle, de la course dominicale pour assoir sa domination. Troisième doublé sprint/poursuite et 33e victoire en Coupe du monde: voilà de quoi redonner des couleurs à Fourcade, N.1 mondial bien pâlot en milieu de semaine (81e de l'individuelle). Ce naufrage et ce week-end victorieux devraient lui inspirer une belle réflexion avant le rendez-vous d'Hochfilzen en Autriche, à partir de vendredi prochain. Car dimanche, lors de la poursuite, le spectre de l'individuelle ratée a ressurgi un temps. En ratant ses deux premiers tirs, Fourcade a de lui-même redistribué les cartes et ouvert la porte à ses adversaires, anéantissant dès le début ses 28 secondes d'avance glanées samedi lors de son succès dans le sprint. En tout, il n'aura signé qu'un moyen 16/20 au tir dimanche, s'infligeant ainsi 600 m de ski de fond de pénalité. Le tir, c'est déjà ce qui avait brisé son entame mercredi dernier lors de l'individuelle (81e, avec 6 fautes). Il a bien rectifié le tir depuis, avec un 10/10 samedi dans le sprint et un ski de fond impeccable dimanche. Il fallait bien ça pour repousser les assauts de ses adversaires dans la poursuite. - Sur le dernier pas de tir - La victoire s'est finalement jouée sur le dernier pas de tir. Malgré une nouvelle faute, Fourcade est reparti en tête, le Slovène Jakov Fak ratant deux fois et le Norvégien Emil Hegle Svendsen manquant également la mire à une occasion. Ne restait plus alors à Fourcade qu'à laisser à bonne distance le Russe Shipulin, auteur d'une seule faute sur les vingt tirs. "La chose la plus importante que je retire de tout ça, c'est de la confiance. J'étais à la recherche de réponses personnelles et maintenant je les ai", a commenté Fourcade, remis sur les rails. Malgré ses deux succès en trois courses, il devra attendre avant de revêtir à nouveau le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde, actuellement sur les épaules de Svendsen, vainqueur de l'individuelle mercredi. "Maintenant, j'ai à le défendre. J'essaierai de le faire le plus longtemps possible, mais je sais que Martin va être là. Si je le perds, alors je me concentrerai sur les Mondiaux" (5-15 mars à Kontiolahti en Finlande), a déclaré Svendsen. Entre les deux hommes, la bataille est déjà lancée alors que la saison débute à peine. Dimanche, deux autres Français ont effectué une belle remontée. Jean-Guillaume Béatrix est passé de la 20e à la 9e place, et Quentin Fillon Maillet de la 43e à la 26e. Petite déception en revanche pour Simon Fourcade, rétrogradé de la 24e à la 34e. Chez les dames, le sprint serré de samedi laissait la porte ouverte à de nombreuses prétendantes. Mais au contraire de la course messieurs, elle a débouché sur une démonstration d'une Finlandaise dominatrice. Kaisa Mäkäräinen, 3e du sprint samedi et porteuse du dossard jaune de leader du classement général, a écoeuré ses adversaires, reléguées à près d'une minute. La course a été marquée par les difficultés des participantes à bien viser, Mäkäräinen se montrant la plus adroite, avec malgré tout trois fautes.

