CAEN-NICE (2-3) : soirée catastrophe pour Malherbe

Patrice Garande l’avait clamé haut et fort avant cette rencontre : il s’attendait à ce que ses joueurs sonnent la révolte après la déroute du milieu de semaine à Guingamp (5-1). Les premières intentions étaient bonnes, mais il fallait tout de même attendre la 12e minute de jeu pour voir les Caennais s’offrir leur première frappe cadrée par l’intermédiaire de Fodé Koïta, magnifiquement stoppée par Simon Pouplin.

La suite fut bien plus compliquée pour les locaux qui ne parvenaient plus à construire la moindre action. Les Niçois en profitaient pour se montrer dangereux. Un centre d’Eric Bautheac venu de la gauche manquait de peu de trouver la tête de Grégoire Puel face au but (22e). Nice maintenait la pression et obtenait un bon coup-franc. Eric Bauthéac enveloppait alors parfaitement sa frappe, obligeant Rémy Vercoutre à un arrêt exceptionnel. Le gardien caennais repoussait le ballon sur son poteau gauche. Jordan Amavi avait suivi, à la différence de la plupart des Caennais, pour l’ouverture du score (1-0, 32e).

Derrière, les Niçois étaient tout près d’en ajouter un deuxième. Et il fallait alors un petit coup de main de l’arbitre pour remettre les Caennais dans le sens de la marche. Jusque là timides offensivement, les Bleu et Rouge obtenaient un penalty généreux, transformé dans la foulée par Mathieu Duhamel (1-1, 39e). Sonné, Nice perdait alors pied. Lenny Nangis poussait à nouveau l’arrière garde azuréenne à la faute et sur un bon coup de rein s’offrait une belle position de frappe. Son tir à ras de terre trompait Simon Pouplin (2-1, 45e).



Au retour des vestiaires, les Caennais laissent clairement le contrôle du ballon à leurs adversaires du soir. Des Niçois qui peinaient à se procurer des occasions et qui un peu à l’image des Caennais en première période obtinrent un pénalty généreux pour revenir dans la partie. Eric Bauthéac était alors à la réalisation pour l’égalisation (2-2, 64e). Nice restait menaçant. Alassane Plea insistait dans la surface de réparation avant de glisser le cuir sous le ventre de Rémy Vercoutre, donnant l’avantage aux siens (2-3, 74e).



Dans le dernier quart d’heure, les Caennais insistèrent à coup de grands ballons en avant, difficiles à capter pour Mathieu Duhamel et Fodé Koïta. Ce dernier se retrouva malgré tout en position de marquer mais sa balle piquée trouva la superbe sortie de Simon Pouplin (88e). Avec cette défaite, la situation se complique clairement pour le Stade Malherbe.