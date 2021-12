Paris (AFP). Téléthon 2014: la récolte de dons a déjà dépassé les 40 millions d'euros

Le 28è Téléthon avait permis samedi à 19h00 de récolter 40 millions d'euros de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares, un chiffre en hausse par rapport à la même heure l'an dernier. Le grand marathon caritatif, qui mobilise depuis vendredi soir des dizaines de milliers de bénévoles partout en France, durera jusqu'à 1h05 du matin dans la nuit de samedi à dimanche sur les chaînes de télévisions publiques. "Nous sommes vraiment dans une dynamique positive", s'est félicitée Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, "même si tout peut encore changer". "Nous avons eu une très belle émission vendredi soir, qui montrait les avancées de la recherche, avec les témoignages de familles qui participent à des essais", a-t-elle commenté à l'AFP. "Les bénévoles et les associations sont extrêmement mobilisés, et nous comptons sur plusieurs grands rendez-vous samedi après-midi : la marche des maladies rares, avec des familles qui marchent main dans la main dans tout Paris, puis la Grande Parade du Téléthon, à 18H30, qui devrait réunir 3.500 à 4.000 personnes vers le plateau principal de la manifestation, sous la Tour Eiffel". Cette édition est également numérique, avec une mobilisation sur internet de bénévoles et d'artistes. Autre point fort samedi, le "Grand Relais", où des sportifs, champions ou amateurs, partis vendredi de Méribel rejoindront le Champ-de-Mars samedi soir Une vente aux enchères à Drouot d'oeuvres données par cinquante artistes de renom au profit du Téléthon a notamment vu la vente samedi matin d'un manuscrit de Carla Bruni de son tube "Quelqu'un m'a dit", adjugé 700 euros, a indiqué AFM-Téléthon. Les enchères en cours pour une guitare de Lenny Kravitz montaient samedi midi à plus de 3.000 euros, un record pour cette vente qui dure jusqu?à dimanche soir. - Des 'défis' variés - Le grand marathon caritatif, qui mobilise des dizaines de milliers de bénévoles partout en France, durera jusqu'à samedi minuit. Cinq villes "ambassadrices" -- Vannes, Metz, Perpignan, Marseille et Saint-François en Guadeloupe -- ont été choisies pour accueillir des "défis". A Metz, le défi consiste à vendre 5.000 Saint-Nicolas en pain d?épice, à Perpignan, le but est d'orner de 10.000 fleurs en papier crépon une espadrille géante, à Vannes, il s'agit de vendre 4.000 huîtres et de construire une pyramide avec les coquilles, à Marseille, de vendre 20.000 savons et à Saint-François de confectionner le plus gros tourment d?amour, dessert traditionnel à la noix de coco. A Paris, des Villages Téléthon sont présents un peu partout pour des ventes de gourmandises, et sur le Champ-de-Mars, sont installés de nombreux food trucks. Un grand pique-nique a été organisé samedi midi par Les Camionneuses, qui proposent des repas depuis une dizaine de food trucks, une partie des recettes étant reversée à l?AFM-Téléthon. Autre campagne originale, celle de la jeune entreprise Le Slip français, chantre d'un savoir-faire 100% français, qui vend sur internet un bonnet à pompon dont une partie des recettes sera verséee au Téléthon. Lancé sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, le projet, baptisé" #bougetonpompon, avait déjà récolté samedi midi plus de 90.000 euros, trois fois plus que l'objectif initial de 30.000 euros. Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent être effectués par téléphone (36 37) ou sur le site https://don.telethon.fr/. En 2013, le Téléthon avait permis à l'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) de collecter au final plus de 89 millions d'euros contre 88 millions en 2012, mais 94 millions en 2011. Les dons soutiendront la recherche médicale sur les maladies rares, qui a d'autant plus besoin de fonds qu'elle voit "une explosion des essais", selon Laurence Tiennot-Herment. En plus de 300 programmes de recherche, l'association soutient cette année 31 essais thérapeutiques en cours ou en développement (thérapie génique ou cellulaire, etc) sur une vingtaine de maladies rares du sang, des muscles, du cerveau, du foie et de la vue. Depuis le premier Téléthon en 1987, l'AFM-Téléthon a investi plus d'un milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares.

