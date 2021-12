Cap Canaveral (Etats-Unis) (AFP). Le bouclier thermique de la capsule Orion, une technologie datant d'Apollo

Orion, le nouveau vaisseau de la Nasa destiné à transporter un jour des astronautes vers Mars, dépend de la même technologie pour son bouclier thermique que celle de la capsule Apollo lancée à la conquête de la Lune il y a plus de 40 ans. Pour le responsable du programme Orion à la Nasa, Mark Geyer, les performances de cette protection thermique étaient l'élément le plus important du premier vol d'essai qui s'est déroulé vendredi. "Nous savons maintenant que ça a bien fonctionné", a-t-il dit après le retour sur Terre d'Orion et son amerrissage dans le Pacifique à l'issue d'un vol de plus de quatre heures dans l'espace, suivi d'un retour à 32.000 km/h dans l'atmosphère. Cette protection thermique de quatre centimètres d'épaisseur est en effet cruciale pour protéger les astronautes en isolant l'intérieur de l'habitacle de la chaleur extrême qui règne à l'extérieur lors du retour sur Terre. La température doit rester constante à 24°C à l'intérieur de la capsule alors qu'elle culmine à plus de 2.700°C sur le bouclier thermique en raison de la friction de l'air à grande vitesse lors du retour de la capsule dans l'atmosphère. La Nasa avait lancé un appel d'offre il y a huit ans pour un matériau du bouclier thermique de Orion qui aurait été plus performant que celui utilisé pour les capsules Apollo ou les navettes spatiales, dont le dernier vol remonte à 2011. Mais l'agence spatiale a conclu que "l'Avcoat ablator", un revêtement qui se consume sous l'effet de la chaleur intense, restait le meilleur isolant. "Le matériau que la Nasa a retenu est le même que celui utilisé dans le programme Apollo des années 60", explique à l'AFP Jim Tibaudo, un responsable de Textron systems, la société qui le fabrique dans son usine de Wilmington dans le Massachusetts (nord-est). - Tuiles thermiques - Le bouclier de cinq mètres de diamètre recouvre le fond d'Orion, qui est 30% plus grande que le vaisseau Apollo. Orion peut transporter quatre astronautes, contre trois pour Apollo et ce pour des missions de 21 jours maximum. Le bouclier thermique d'Orion est fabriqué autour d'une structure en titane et fibres de carbone contenant 320.000 cellules remplies avec de l'Avcoat. Ce matériau est moulé directement sur la structure du bouclier et non pas posé dessus, comme des tuiles par exemple. Le bouclier est attaché en un bloc au module d'équipage durant l'assemblage du vaisseau. "Notre matériau en séchant, devient une seule pièce et nous n'avons pas à nous soucier des joints comme dans les boucliers faits de tuiles assemblées", explique Jim Tibaudo. Un autre objectif du vol d'essai d'Orion vise à examiner comment les portions du bouclier recouvrant les bords de la capsule réagiraient si des impacts de débris dans l'espace y faisait des trous, a dit Brandi Dean, une porte-parole de la Nasa. Ces parties du vaisseau sont protégées par des tuiles thermiques similaires à celles utilisées sous le ventre de la navette spatiale à des endroits où la température peut atteindre 1.700°C. Mme Dean a expliqué que deux petits orifices, de 2,5 et 1,4 centimètres de profondeur respectivement, ont été percés dans deux de ces tuiles pour voir ce qui se passe à haute température. Une fois la capsule rapatriée dans les locaux de la Nasa, les experts vont scruter le bouclier thermique d'Orion pour voir dans les détails comment il s'est comporté lors du retour dans l'atmosphère vendredi et compareront aussi aux boucliers des capsules Apollo en utilisant des photos d'époque.

