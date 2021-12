Grand froid : au coeur d'un foyer d'hébergement

Chaque année, la question de l'hébergement des sans-abris par grand froid se pose. Et chaque année, le manque de places est mis en avant. Le préfet Pierre-Henry Maccioni a tenu à recontextualiser le travail d'hébergement et d'insertion des personnes vulnérables : "La solidarité est au coeur des politiques publiques mais il ne faut pas uniquement traiter le problème à travers le prisme de la situation hivernale."

Un préfet qui a pu découvrir les locaux du foyer Cèdres, géré par l'association Emergence(s). Des locaux qui ont la particularité d'abriter un foyer hommes et un foyer femmes et enfants. Ce dernier dispose de 93 places et accueille également environ 40 enfants. Dominique Lacaille, directeur général d'Emergence(s), présente son association :

Si le froid qui tombe sur l'agglomération met en lumière ces foyers d'hébergement, Dominique Lacaille rappelle que tous ces foyers travaillent toute l'année et que la vie d'un sans-abri est difficile par tous les temps :

Au-delà du simple hébergement, Emergence(s) entend mieux insérer ses hébergés. "Nous partons de leurs intentions pour arriver à construire un projet", résume Franck Poulain, chef du service hommes du foyer Cèdres. Autrement dit, ces foyers ne sont, comme l'a expliqué le préfet, qu'un dispositif "transitoire et non définitif" par lequel peuvent passer les herbergés avant de reconstruire leur vie. Aujourd'hui, Emergence(s) accueille 132 contrats aidés d'employés qui reprennent ainsi contact avec le monde professionnel.

Le Plan Grand Froid en chiffres :

25 millions d'euros : c'est la somme consacrée annuellement par l'Etat au secteur accueille, hébergement et insertion de Seine-Maritime.

1578 : Le nombre de places d'hébergement, dont 672 d'urgence. 250 ont été créées en 2013-2014

115 : le numéro à appeler en cas d'urgence pour bénéficier si possible des places supplémentaires ouvertes lors de la période hivernale.

-5° : en degrés, la température ressentie à partir de laquelle le niveau de vigilance "temps froid" est déclenché. Si les places d'hébergement sont saturées, les gymnases Graindor à Rouen et Dumont d'Urville au Havre peuvent être mobilisés pour accueillir chacun 50 à 60 personnes.