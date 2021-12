Meilleures ventes de singles en France: semaine 48

Ca bouge dans le classement! David Guetta garde la tête mais ce sont des nouveaux qui complètent le podium. A la 2ème position, on retrouve Josef Salvat, qui livre une reprise pourtant pas très inspirée du titre "Diamonds" de Rihanna. Mais ce titre est diffusée actuellement dans une publicité pour une célèbre marque de télévision alors il ne faut pas mettre de côté l'impact de cetet diffusion.

La plus belle remontée cette semaine, elle et pour Uptown Funk, un titre de Mark Ronson. Il a demandé à Bruno Mars de l'accompagner sur cette chanson ultra-dynamique. Un bon moyen de combattre la grisaille et le froid!

1) "Dangerous" de David Guetta =

2) "Diamonds" de Josef Salvat +5

3) "Uptown Funk" de Mark Ronson +19