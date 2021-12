Paris (AFP). Le patron d'Areva, Luc Oursel, en retrait pour maladie, est décédé

Luc Oursel, président du directoire du géant français du nucléaire Areva est décédé, a annoncé mercredi le groupe. M. Oursel, très malade, avait passé la main de manière transitoire au numéro deux Philippe Knoche, à la fin octobre. "Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Luc Oursel, président du directoire de notre groupe", a indiqué Areva dans un bref communiqué. "Nous tenons à saluer l'engagement et le courage de Luc durant les sept ans passés à nos côtés", a précisé le groupe détenu à 87% par des capitaux publics. "Nous souhaitons le remercier d'avoir oeuvré sans relâche au développement des activités d'Areva, au service de son pays", a ajouté le spécialiste de l'atome. "Luc Oursel était un grand capitaine d'industrie, engagé pour la réussite de son entreprise et pour le succès de la France. Tout au long de son parcours professionnel, tant dans le secteur public que privé, il aura défendu avec constance l?industrie française, chez Schneider Electric, Geodis et finalement Areva, dont il était le président du directoire depuis 2011, contribuant à son redressement", a réagi dans un communiqué le Premier ministre Manuel Valls. Agé de 55 ans, Luc Oursel avait annoncé, le 20 octobre, son départ inopiné de la présidence du directoire d'Areva, près de trois ans et demi après sa nomination à la tête du groupe nucléaire en difficulté. "Dans des circonstances personnelles très difficiles, malgré mon très fort attachement à Areva, j'ai dû me résoudre à ne pas poursuivre mes fonctions à la tête de l'entreprise et à me mettre en arrêt de travail pour raisons thérapeutiques", avait indiqué M. Oursel, cité dans un communiqué du groupe qui ne précisait pas la nature de sa maladie. Entré chez Areva en 2007, Luc Oursel avait succédé à Anne Lauvergeon, dont il était le bras droit, le 30 juin 2011, initialement pour un mandat de cinq ans. Son remplaçant Philippe Knoche est pressenti pour devenir le futur directeur général d'Areva, à l'occasion du changement du mode de gouvernance du groupe en société à conseil d'administration qui doit être avalisé lors d'une assemblée générale le 8 janvier, tandis que l'ancien patron du groupe automobile PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, devrait endosser la présidence de cet organe de décision.

