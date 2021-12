Gonfreville-l'Orcher : une rixe éclate entre un groupe de jeunes et des policiers

Très tôt ce dimanche 30 novembre, des gendarmes et des policiers municipaux sont en train de ranger une salle des fêtes louée la veille lorsqu'ils entendent un accrochage entre deux véhicules. Les policiers se rendent sur les lieux de l'accrochage où sont rassemblés une dizaine de jeunes.

Les jeunes commencent à s'échauffer et à menacer les policiers. A l'arrivée des forces de l'ordre en renfort, ils se dispersent avant de revenir quelques minutes plus tard. L'un d'eux, né en 1988, est interpellé, menotté et placé dans le véhicule de la police.

Un gendarme et un policier ont reçu des coups au visage au cours de la rixe.