Musique à Caen, découvrez le nouveau clip de My Summer Bee

Après nous avoir dévoilé un premier EP et des clips à l'esthétique onorique et sucrée, le groupe caennais nous offre un nouveau clip pour le morceau « Lover, Lover », et extrait de leur prochain EP. Loin des sonorités acidulées et fruitées de leurs premiers morceaux, on découvre dans ce nouveaux titre une facette électro plus froide, flirtant avec la new wave. Froid, l'univers de leur clip réalisé par Marc-Antoine Helard, l'est aussi. On y suit l'escapade de deux amoureux à tête de loup, à travers une forêt glacée et brumeuse.



A noter qu'ils se produiront le vendredi 5 décembre à l'Etage à Rennes dans le cadre des Transmusicales.