La cathédrale de Rouen : un éternel chantier

La présentation officielle du livre de Jean-Marc Lanfry avait lieu dans le baptistère de la cathédrale vendredi soir dernier, 28 novembre.

C'est en tant qu'entrepreneur et digne héritier de son grand-père Georges Lanfry, que Jean-Marc Lanfry, qui était en charge du chantier de la cathédrale rédige cet ouvrage complet. Si les publications relatives à la reconstruction de la cathédrale ne manquent pas, ce livre propose de découvrir la somme monumentale de travail effectuée par les artisans depuis la réouverture de la cathédrale au public: une période encore trop récente pour avoir été étudiée.

Un hommage aux compagnons

" A travers ce livre je veux rendre hommage à ces hommes qui ont oeuvré pour la restauration de ce bâtiment millénaire" souligne l'auteur : " ces charpentiers, tailleurs de pierre, maçons et sculpteurs qui ont travaillés par tout temps, sans compter leurs heures dans un danger permanent suspendus à des échafaudages".

Une entreprise historique

C'est aussi l'occasion de fêter les 240 ans d'une entreprise familiale et de faire état des travaux menés par l'entreprise sur plusieurs générations. "Je souhaite ainsi transmettre l'amour du métier, ma passion pour ce formidable monument. C'est pourquoi la totalité des droits d'auteurs seront reversés à la cathédrale dans un projet artistique".

Un livre d'entrepreneur

Ce "livre d'entrepreneur" tel que le qualifie l'auteur a été réalisé grâce à la formidable masse de données recueillies en 35 ans d'activité "soit 37 kg de documents et d'archives" précise l'auteur. L'ouvrage est illustré par de très nombreuses photos " A chaque visite de chantier, je prenais des photos. J'en avais donc plus de 2000 à exploiter, François Banse des éditions des Falaise m'a aidé à sélectionner les plus pertinentes".

L'auteur a achevé cette présentation en citant un bas relief gravé sur un philactère dans la chapelle des bâtisseur dans le bas-côté sud de la cathédrale: " Belle nous l'avons voulue, et forte!".

Jean-Marc LANFRY, La cathédrale: un éternel chantier, éditions des falaises, 35 euros