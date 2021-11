Iérapetra (Grèce) (AFP). Grèce: près de 600 migrants débarquent du cargo Baris en Crète

Des centaines de migrants du cargo Baris en détresse au large de la Crète en Méditerranée et remorqué pendant deux jours, ont débarqué jeudi à Iérapetra, port situé sur la côte méridionale de cette grande île grecque. L'opération de débarquement de ces personnes, au total 589 dont 150 femmes et enfants, selon un décompte final, avait commencé jeudi matin pour s'achever en début soirée, a indiqué Seraphim Tsokas, secrétaire général de la Protection civile. Dans un premier temps, une source policière avait fait état de la présence de 700 personnes à bord de ce bateau. Les patrouilleurs de la police portuaire ont en premier lieu transféré des dizaines de femmes et d'enfants vers le port, où la mairie avait placé l'hôpital communal en état d'alerte. Tous les migrants ont été accueillis sains et saufs "dans une salle de sports de Ierapetra" où des matelas, des couvertures et des denrées ont été préparés, a indiqué Seraphim Tsokas à la télévision Nerit en soulignant que "l'opération a été très délicate". "Ils étaient à bord du bateau depuis deux jours, il y avait de la tension", a-t-il dit. Une équipe du ministère de la Santé avait procédé à un contrôle médical des passagers à bord, avant de procéder à leur débarquement. "Il n'y a pas eu de cas graves, et aucun porteur du virus Ebola n'a été découvert", a indiqué à l'AFP Georges Hiristakis, employé du centre médical de Iérapetra. Selon une source policière locale, des forces spéciales sont intervenues tôt le matin à bord du bateau pour désarmer une dizaine d'hommes, les passeurs présumés, avant de les arrêter. Le cargo Baris, battant pavillon des Kiribati, et long de 77 mètres, qui aurait appareillé en Turquie, a été amarré à environ trois milles nautiques (5 km) au large de Ierapetra. - 'Comme un petit village' - Mardi, le Baris avait subi une panne mécanique à 30 milles nautiques (45km) au large des côtes crétoises et alerté les autorités grecques pour être secouru. Dépêchée sur place, la frégate "Ydra" de la marine de guerre grecque a remorqué le bateau, une opération qui a duré 48 heures. Mercredi, une femme enceinte avait été hélitreuillée et transportée à l'hôpital d'Héraklion, chef-lieu de Crète. Jeudi, une passagère souffrante a été hospitalisée ainsi qu'un enfant blessé au pied. Selon une source médicale, peu de passagers nécessiteraient une hospitalisation. Parmi les passagers figuraient des Syriens, Afghans, Palestiniens, Iraniens et Irakiens, a précisé à l'AFP le maire de Ierapetra, Théodossis Kalantzakis. "C'est comme un petit village qui arrive à Ierapetra, nous n'aurons pas les moyens de les accueillir au-delà d'une semaine malgré la mobilisation de tous les services de l?État, de la région et de la ville", a expliqué le maire de cette commune de plus de 20.000 habitants. La Grèce, comme l'Italie et l'Espagne, est l'une des principales portes d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants venant d'Afrique, du Moyen-orient ou du sous-continent indien. Les arrivées par les îles ont fortement augmenté cette année et le groupe de migrants du Baris est le plus important pris en charge récemment. L'afflux incessant de migrants est à l'origine de nombreux accidents meurtriers survenus au cours des derniers mois en Méditerranée, dont le pire a été le naufrage, au large de Malte mi-septembre, d'un bateau parti d'Egypte le 6 septembre et dans lequel ont péri 500 migrants syriens, palestiniens, égyptiens et soudanais, selon les cinq rescapés qui ont réussi à atteindre la Crète. En raison de la guerre en Syrie, les réfugiés syriens sont de plus en plus nombreux accueillis par la Grèce, qui peine à faire face faute d'infrastructures adéquates.

