Paris (AFP). Sommés dans un rapport de réformer et d'investir, Paris et Berlin tempèrent

Les ministres français et allemand de l?Économie, Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel, ont pris leurs distances jeudi avec les recommandations les plus audacieuses d'un duo d'économistes franco-allemand, tout en affichant leur bonne entente. Les économistes Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein, chargés de rédiger un rapport sur la croissance, ont estimé que la France risquait de "manquer d'audace" devant les réformes nécessaires, tandis que la prospère Allemagne serait tentée de céder à un "contentement excessif". "Notre conclusion est simple: la France et l'Allemagne passent beaucoup de temps à élaborer des déclarations et des initiatives communes. Il nous faut de l'action", ont-ils asséné. Des fuites le week-end dernier dans la presse allemande, prédisant la fin de la semaine de 35 heures en France ou un gel des salaires, avaient suscité un certain émoi et attiré une foule de journalistes pour la remise officielle jeudi, mais le contenu du rapport s'avère plus mesuré. MM. Pisani-Ferry et Enderlein jugent que la France devrait s'inspirer du pragmatisme des partenaires sociaux allemands, en donnant la possibilité d'aménager plus facilement le temps de travail dans les entreprises, et pas seulement dans celles en grande difficulté. Mais sans remettre en cause les 35 heures elles-même. Ils ont aussi appelé à rendre les coûts et délais des licenciements "plus prévisibles" pour encourager les embauches en contrat à durée indéterminée. - Propositions sur les salaires: Marcon ferme la porte - Par ailleurs, les auteurs jugent que la France, face à une augmentation des salaires selon eux déconnectée de la productivité, devrait faire passer de un à trois ans le délai entre les négociations salariales, et changer la formule d'indexation du salaire minimum. Ces deux propositions ont essuyé une fin de non-recevoir immédiate: il "n'est pas prévu à travers la loi de passer à une négociation triennale" des salaires, et il n'est "pas prévu de modifier" la formule de calcul du salaire minimum, a dit M. Macron. Selon le rapport, la France devrait aussi "se donner un objectif" de dépenses publiques, en promettant de les ramener à 50% du produit intérieur brut contre 55% en 2013. Le rapport n'est pas non plus avare de recommandations pour l'Allemagne, où "le succès des réformes passées () détourne l'attention des sérieux défis de long terme", en particulier sa démographie. Le rapport estime que "l'immigration doit augmenter", et que le pays doit accueillir 300.000 personnes par an. Autres recommandations: encourager les mères de famille à travailler, diminuer le temps passé aux études et augmenter les bourses étudiantes. Mais le conseil le plus saillant est d'inviter la première économie européenne à investir 24 milliards d'euros supplémentaires dans les trois ans qui viennent. Soit plus du double des 10 milliards d'euros d'investissements promis par Berlin d'ici 2018. "J'ai des doutes" sur la faisabilité de cet effort de 8 milliards d'euros par an, a dit M. Gabriel, pour qui le déficit d'investissement en Allemagne est surtout de nature privée. Enfin, MM. Pisani-Ferry et Enderlein donnent des pistes de plus long terme, appelant notamment à la mise en place de marchés unifiés de l'énergie et du numérique, proposition jugée "fascinante" par M. Gabriel, ou à réfléchir à une "convergence" des salaires minimum des deux pays dans dix ans, un "bon horizon", selon M. Macron. Concernant les investissements, ils vont plus loin que le plan présenté mercredi par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui prévoit 21 milliards d'euros de fonds européens pour financer au total 315 milliards d'euros de projets. Il faudrait, selon les deux experts, que les Etats mettent 30 milliards d'euros sur la table. M. Juncker a d'ailleurs déjà appelé les capitales européennes à mettre la main à la poche. "Nous avons besoin de plus de vrai argent", a renchéri M. Macron, évoquant la possibilité de retrancher les deniers consacrés par les États aux investissements des calculs européens du déficit et de la dette, ou de doter d'une "capacité d'endettement" le fonds européen qui sera créé pour investir. M. Gabriel, plus mesuré, a déclaré: "Je propose que nous, Allemands, explorions tous les moyens de nous associer au fonds (que veut créer la Commission), par exemple via la banque publique d'investissement KfW."

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire