Munich (Allemagne) (AFP). Crise migratoire: les pays européens annoncent des mesures

L'Allemagne a annoncé lundi qu'elle allait débloquer six milliards d'euros pour faire face à l'afflux massif de migrants, et Paris s'est engagé à accueillir 24.000 réfugiés, alors que l'Europe se met en branle pour résoudre sa pire crise migratoire depuis des décennies. "Ce que nous vivons est quelque chose qui va continuer de nous occuper dans les années à venir, nous changer, et nous voulons que le changement soit positif et nous pensons que nous pouvons y arriver", a souligné la chancelière Angela Merkel, explicitant le programme de deux fois trois milliards d'euros prévus en 2016 pour améliorer la prise en charge et l'intégration des migrants. De son côté, la France a indiqué, par la voix de son président, François Hollande, qu'elle allait accueillir sur deux ans 24.000 des 120.000 réfugiés que la Commission européenne veut reloger en Europe. La Commission et son chef, Jean-Claude Juncker, vont proposer mercredi devant le Parlement européen de répartir 120.000 réfugiés sur les deux prochaines années pour faire face à l'afflux massif de migrants. Cette proposition va s'ajouter à la réinstallation de 40.000 migrants annoncée en mai, qui ne concernait que l'Italie et la Grèce. La Commission doit proposer mercredi des quotas d'accueil avec notamment, l'Allemagne à 26,2%, la France à 20% et l'Espagne à 12,4%. Berlin en accueillerait donc un peu plus de 31.000. Signe de l'ampleur du travail encore à accomplir, l'Allemagne s'attend à recevoir 800.000 demandes d'asile cette année, quatre fois plus que l'année précédente. Dans ce contexte, Mme Merkel a une fois de plus appelé ses partenaires européens et l'Union européenne à agir. "Le temps presse pour trouver une solution", a-t-elle martelé. M. Hollande a lui proposé une conférence internationale à Paris pour s'atteler à résoudre la pire crise migratoire européenne de l'histoire récente, alors que plusieurs pays, notamment d'Europe de l'Est, refuse l'idée de quotas d'accueils de réfugiés. L'Allemagne, première destination pour les migrants, a encore reçu durant le week-end quelque 20.000 personnes, dont nombre de Syriens, venant de Hongrie où 50.000 personnes sont arrivés au cours du seul mois d'août après un périple souvent long et dangereux. Encore des arrivées lundi Et l'afflux n'a fait que croître depuis que Berlin a décidé de ne plus renvoyer les Syriens vers leur point d'entrée en Europe. Lundi en matinée, un premier "train en provenance de Salzbourg (en Autriche) avec environ 150 réfugiés à bord" était encore attendu à Munich (sud de l'Allemagne), selon la police bavaroise qui précise qu'il était "très difficile de faire un pronostic" quant au nombre de migrants encore attendus. Des médias allemands évoquaient pour leur part 10.000 arrivées possibles lundi. Berlin et Vienne, qui ont ouvert le passage pour les migrants venant de Hongrie, ont toutefois prévenu que la situation devait rester "temporaire" et exceptionnelle. Mme Merkel, à l'issue d'un week-end qu'elle a qualifié de "saisissant et émouvant", a salué l'élan de solidarité des Allemands qui ont été nombreux à accueillir les migrants avec de la nourriture et des vêtements. Des centaines de volontaires se sont rassemblés dans les gares pour donner des vêtements ou de l'eau. Avec des pancartes "Refugees welcome!" ("Bienvenue aux réfugiés"), de nombreux bénévoles se sont relayés durant tout le week-end. Malgré la bonne volonté, les administrations allemandes restent débordées par l'afflux. Lundi matin, à Berlin, des centaines de personnes attendaient devant le principal centre d?enregistrement des demandeurs d'asile de la capitale. Nombre d'entre eux dormaient à même le sol, dans des sacs de couchage. La crise migratoire a aussi été au coeur d'un bref entretien entre Mme Merkel et le Premier ministre serbe, Aleksandar Vucic, à Berlin, et une rencontre entre le commissaire européen chargé de l'Immigration, Dimitris Avramopoulos, et des responsables autrichiens à Vienne. En Méditerranée aussi, les arrivées par centaines en provenance des côtes turques proches se poursuivent à un rythme soutenu sur les îles grecques d'Egée orientale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire