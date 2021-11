Meilleures ventes de singles en France: semaine 47

David Guetta et Sia sont bien installés respectivement à la 1ère et 2ème place des ventes. C'est à la dernière marche du podium qu'arrive un "petit nouveau". Cela fait depuis le mois de septembre qu'il gravite dans le top 5, le voici enfin dans le trio de tête, c'est le titre "Fade Out Lines" de The Avener. Belle performance pour le français qui en a réussi une autre en plaçant son titre n°1 en Allemagne!

1) "Dangerous" de David Guetta =

2) "Chandelier" de Sia =

3) "Fade Out Lines" de The Avener +1