Officiel, le Tour de France partira de la Manche en 2016

C'est une grande nouvelle pour le département de la Manche et ce qui sera à ce moment là, la grande région Normandie réunifiée. Le Tour restera plusieurs jours dans notre région. Deux voir trois étapes pourraient se dérouler dans la Manche. L'annonce du programme définitif aura lieu le 9 décembre prochain dans la Manche.

Cette décision, c'est d'abord le fruit d'un passage réussi du Tour, il y a un an et demi, avec le contre la Montre Avranches- Le Mont Saint Michel. C'est aussi le produit de liens forts unissant désormais l'actuel président du conseil général, Jean François Le Grand et le patron du tour, Christian Prudhomme.

C'est surtout une grande, très grande nouvelle pour le sport Normand, qui n'a j'amais accueilli d'évènement de cette importance.

Edition spéciale sur Tendance Ouest, dès 20h15 ce lundi 24 novembre, les premières réactions en direct.