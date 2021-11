Uckange (France) (AFP). Hollande en Lorraine pour sa troisième visite en trois ans à Florange

François Hollande est arrivé lundi en Lorraine pour une visite qui le conduira dans la matinée et pour la troisième fois en trois ans à Florange, haut-lieu de la sidérurgie marqué par l'extinction de ses hauts-fourneaux en avril 2013 mais dont le chef de l'Etat promet d'assurer l'"avenir industriel". Le président Hollande devait entamer cette visite dans la commune voisine d'Uckange pour l?inauguration d'une plateforme publique de recherche et de développement industriel en présence de dirigeants d'entreprises impliquées dans l'opération (Safran, Ascométal, Eramet et Derichebourg). Baptisé "Métafensch", ce site, dont la création avait été annoncée lors de sa précédente visite dans la région, en septembre 2O13, doit ouvrir ses portes d'ici à la fin 2015. A Florange, François Hollande tiendra une promesse faite aux ouvriers d'ArcelorMittal après la fermeture des hauts-fourneaux d'y revenir chaque année "pour veiller aux engagements qui ont été pris". Le président y rencontrera la direction, des représentants du personnel et d'anciens salariés des hauts-fourneaux reclassés au sein du groupe ArcelorMittal. Deux syndicats, la CGT et FO, ont cependant décliné l'invitation, le premier appelant à la "mobilisation" et le second "à l'indifférence". François Hollande achèvera cette visite en Lorraine dans l'après-midi à Commercy (Meuse), où il inaugurera cette fois l'usine Safran-Albany où seront fabriqués des aubes et des carters de moteurs d'avions de nouvelle génération destinés notamment à l'Airbus A320 Neo et au Boeing 737 Max. Le site qui a ouvert ses portes au printemps et emploie déjà 90 personnes doit générer 400 emplois directs d'ici 2018.

