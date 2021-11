Abou Dhabi (AFP). F1: Lewis Hamilton, joli coup double dans le désert

Lewis Hamilton (Mercedes) a fait un joli coup double, dimanche, en devenant champion du monde de Formule 1 pour la 2e fois (après 2008), grâce à une 2e victoire au GP d'Abou Dhabi et la 11e de cette saison 2014. Ce 2e sacre tant attendu par le Britannique de 29 ans, qui compte 2,5 millions de fans sur Twitter, est venu récompenser une victoire nette et sans bavure, facilitée par un problème moteur sur l'autre Flèche d'Argent de Nico Rosberg, au 24e tour. "C'est vraiment le plus beau jour de ma vie", a dit Hamilton sur le podium, avec un peu plus bas sa compagne Nicole Scherzinger, ex-chanteuse pop des Pussycat Dolls, très émue elle aussi. Comme un rêve qui devient réalité pour le natif de Stevenage, au centre de l'Angleterre, qui se déplace désormais dans un jet privé écarlate. "Je ne pensais jamais que cette saison serait aussi difficile. Il y avait beaucoup de pression ce week-end et je n'ai pas dormi cette nuit. Ce matin je suis allé courir puis je me suis fait masser. J'ai eu peur d'arriver fatigué au départ de cette course", a confié un peu plus tard le nouveau (double) champion du monde, en conférence de presse. Son adversaire malheureux, Rosberg, a fait preuve d'une classe totale en refusant d'abandonner, comme le lui proposait son ingénieur, et en allant au bout, à la 14e place de cette course si décevante qu'il avait entamée plein d'espoir, en pole position. Rosberg était 2e derrière Hamilton au premier virage, car l'Anglais a pris un meilleur départ que lui, à ses côtés sur la première ligne. Puis au 24e tour, alors qu'il avait réussi à maintenir l'écart en dessous de trois secondes, Rosberg a commencé à perdre de la puissance moteur, laissant Hamilton s'échapper en tête, avec sept puis dix secondes d'avance. - Rosberg grand seigneur - L'Allemand a ensuite plongé au classement mais il a été fair-play après l'arrivée, et même grand seigneur, en soulignant le mérite de son ex-ami d'enfance qui l'a vraiment battu à la régulière, à armes égales. "Je ne vais pas m'étendre sur mon problème. Lewis a gagné d'une manière juste et honnête. Il méritait de remporter le championnat car il a été un peu meilleur que moi cette année. C'était une belle bataille entre nous et c'est pour ça que je cours en F1", a dit le fils de Keke, champion du monde 1982. Grâce à cette 11e victoire en 19 GP, Hamilton termine avec 67 points d'avance sur Rosberg, mais ça ne reflète pas du tout la physionomie de cette saison à suspense. C'est juste la conséquence des points doublés au dernier GP, pour la première et probablement la dernière fois depuis la création du Championnat du monde de F1 en 1950. A partir de la mi-course, le cavalier seul d'Hamilton n'a été enrayé par aucun souci mécanique. Et finalement les deux rivaux de l'écurie Mercedes terminent avec le même nombre de courses terminées hors des points, en général à cause d'un problème technique: trois chacun, ce qui légitime un peu plus le 2e titre d'Hamilton. Le podium a été complété par les deux pilotes des Williams à moteur Mercedes, le Brésilien Felipe Massa et le Finlandais Valtteri Bottas. L'écurie de Sir Frank, un an tout juste après une saison 2013 complètement ratée, termine 3e du championnat constructeurs, derrière Mercedes-AMG et Red Bull Racing. Parmi les champions du monde en activité, Hamilton rejoint dans les annales de la F1 l'Espagnol Fernando Alonso, sacré en 2005 et 2006 chez Renault. Il est encore à deux longueurs de Sebastian Vettel, 8e de ce GP d'Abou Dhabi et quadruple champion du monde, qui roulera l'an prochain dans une Ferrari. Ce sera une autre histoire. Classement des pilotes: 1. Lewis Hamilton (GBR) 384 pts CHAMPION 2. Nico Rosberg (GER) 317 3. Daniel Ricciardo (AUS) 238 4. Valtteri Bottas (FIN) 186 5. Sebastian Vettel (GER) 167 6. Fernando Alonso (ESP) 161

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire