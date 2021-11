Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Monfils bat un Federer diminué et permet à la France d'égaliser

Gaël Monfils, très concentré, a écarté en trois sets 6-1, 6-4, 6-3 un Roger Federer beaucoup trop diminué, pour permettre à la France d'égaliser 1-1 face à la Suisse en finale de la Coupe Davis, vendredi au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Dans le premier simple, Stan Wawrinka avait donné le premier point à la Suisse, en disposant relativement aisément de Jo-Wilfried Tsonga en quatre sets 6-1, 3-6, 6-3, 6-2. Toute la semaine, le dos de Federer avait fait l'actualité. Le N.2 mondial s'était blessé en demi-finale du Masters, à Londres samedi dernier, et n'avait pas pu disputer la finale le lendemain. Il n'avait recommencé à s'entraîner légèrement que mercredi et jusqu'au bout un doute avait subsisté sur sa participation à cette finale. Cette blessure l'a clairement rattrapé vendredi. Le Suisse n'avait perdu qu'une fois un match de Coupe Davis sans prendre un set, en 1999 face à l'Italien Gianluca Pozzi, pour sa première rencontre dans cette compétition. Et ce match sans enjeu s'était joué en deux sets. S'il n'a pas semblé trop gêné dans ses déplacements, le joueur aux 17 titres du Grand Chelem a été sur la retenue dans ses frappes. Monfils, qui ne l'avait encore jamais battu sur terre battue en quatre matches (1 seul set gagné), a aussi tout fait pour empêcher le Suisse de prendre confiance. Le N.19 mondial, qui n'adore rien tant que les matches à forte pression et les folles ambiances, a sauté à la gorge de son adversaire, frappant rageusement dans chaque balle. Un peu raide sur ses frappes de revers notamment, Federer s'est aussi très vite retrouvé en difficulté sur son service, un geste qui exacerbe les douleurs dorsales. Il a ainsi perdu deux fois son engagement dans le premier set. Conscient qu'il était loin d'évoluer à son meilleur niveau, le Suisse est aussi apparu grincheux, et a montré quelques signes d'agacement. Plus lent que d'habitude pour tourner autour de son revers et faire parler son coup droit, il a continué à subir l'agressivité d'un Monfils monstrueux de détermination. Le Français a breaké dès le troisième jeu du deuxième set et a maintenu jusqu'au bout de cette manche la même concentration. La partie s'est un peu animée dans le troisième set, Federer commençant à se sentir mieux. Le Suisse a montré qu'il continuait à y croire en lançant un "come on !" (allez !) sonore, après être revenu à 30-A sur son service à 1-1. Mais sur son jeu de service suivant, le Bâlois a à nouveau lâché prise, balançant un coup droit largement dans le couloir sur la deuxième balle de break du Français. Sérieux jusqu'au dernier échange, Monfils, qui restait sur une défaite face à Federer en quart de finale de l'US Open, après avoir eu des balles de match, a conclu sur un beau revers, son 44e coup gagnant du match.

