160 animaux, 25 bouchers, une vedette de la télé : c'est le Festival de la Viande à Torigni-sur-Vire

C’est le 10ème anniversaire de ce festival, reconnu par la Fédération Nationale des Concours d’Animaux de Boucherie.

Les animaux présentés sont en provenance des verts pâturages normands, mais aussi des départements limitrophes.

Ecoutez Pierre-Charles Binet co-organisateur du Festival de la Viande de Torigni-sur-Vire.

Pierre-Charles Binet Impossible de lire le son.

Le Concours de l’Entrecôte d’Or attire toujours autant les bouchers, ils sont 25 cette année.

Les entrecôtes sont jugées en cru, couleur et grain de viande, et en cuit, tendreté et saveur, par la Confrérie de l’Entrecôte d’Or . Le vainqueur de ce concours voit généralement ses ventes pour les fêtes de fin d’année augmenter de 10 à 15 % en fonction de la communication qu’il réalise sur son lieu de vente.

Le festival propose aussi plusieurs animations. La possibilité de déjeuner sur place avec l’entrecôte XXL.

Pour la première fois, le festival accueillera Noémie Honiat. Cette jeune femme âgée de 25 ans a récemment remporté un concours de cuisine à la télévision.

Pierre-Charles Binet Impossible de lire le son.

.....et puis, vous foulerez, lors de votre passage sur ce festival, une moquette rouge qui a vu passer quelques célébrités du cinéma !!