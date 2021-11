Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe Davis: Federer s'est de nouveau entraîné, tirage au sort à 12h30

Le Suisse Roger Federer, touché au dos et incertain pour la finale de la Coupe Davis contre la France, de vendredi à dimanche au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, s'est entraîné près d'une heure jeudi matin et a semblé à l'aise, a constaté un journaliste de l'AFP. Federer, qui a déclaré forfait peu avant la finale du Masters, dimanche à Londres, après avoir ressenti une douleur au dos en fin de demi-finale, s'était entraîné trente minutes mercredi soir, une première depuis son arrivée à Lille lundi après-midi. Le N.1 suisse et N.2 mondial, qui s'est exercé avec son coéquipier Stanislas Wawrinka, est apparu plus à l'aise et en forme que la veille. Il a enchaîné les échanges en fond de court avec beaucoup d'intensité, que ce soit en coup droit ou en revers. En revanche, s'il a servi bien plus fort que mercredi, on a tout de même senti de la retenue dans son geste. Ses mises en jeu n'étaient pas aussi puissantes qu'à l?accoutumée et on pouvait voir la différence avec Wawrinka, qui lui servait normalement. Le nom de Federer devrait donc bien figurer au tirage au sort, qui se tient jeudi à 12h30 à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Cependant, cela ne devrait pas apporter un réel éclairage sur son état de santé, car il est probable que les Suisses joueront le bluff jusqu'au bout. Le règlement les autorise à l'aligner lors du tirage au sort pour vendredi, puis à le retirer au plus tard une heure avant le début du match, après avoir fait constater sa blessure par un médecin assermenté. L'absence de Federer changerait de manière radicale le contexte de cette finale, qui perdrait en éclat. Elle ferait surtout de la France l'immense favori, la Suisse n'ayant aucun joueur susceptible de pallier le forfait de sa star aux 17 titres du Grand Chelem. Séverin Lüthi, le capitaine suisse, ne se privera donc probablement pas de laisser planer le doute. Il prie évidemment pour pouvoir disposer de son N.1, car son remplaçant potentiel Marco Chiudinelli est loin de représenter la même menace.

