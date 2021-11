C'est fini pour la domination de Sia! En tout cas cette semaine. C'ets la français DavidGuetta qui s'empare de la 1ère position, échangeant donc sa place avec la chanteuse. Pas de changements pour le duo français Llly Wood ant the prick, toujours 3ème des ventes.

1) "Dangerous" de David Guetta +1

2) "Chandelier" de Sia -1

3) "Prayer in C" de Lilly Wood & The Prick =