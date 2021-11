Washington (AFP). Fed: une détérioration de l'économie à l'étranger pourrait ralentir la croissance américaine

La croissance de l'économie des États-Unis pourrait être affectée à moyen terme par une nouvelle détérioration des économies de l'Europe, de la Chine et du Japon, ont estimé les membres de la Réserve fédérale lors de la dernière réunion du Comité monétaire fin octobre. Selon les minutes de cette réunion du Comité monétaire de la Fed publiées mercredi, de nombreux participants estiment toutefois que cet impact est pour l'instant "très limité". Ils ont affirmé que le déclin des prix de l'énergie pourrait "compenser" l'effet négatif de la hausse du dollar et favoriser la consommation aux Etats-Unis. La chute des prix de l'énergie va aussi "contenir l'inflation à court terme" mais les membres du Comité misent toujours sur une progression de l'augmentation des prix vers l'objectif de 2% "dans les années à venir". Certains membres du Comité se sont néanmoins inquiétés du fait que l'inflation puisse "persister" plus longtemps sous l'objectif de la Fed. Lors de cette réunion, le FOMC avait mis fin à ses injections de liquidités dans le système financier et répété que les taux resteraient proches de zéro pendant une "période de temps considérable". Un membre du Comité avait voté contre, inquiet de la persistance de l'inflation basse.

